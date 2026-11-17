باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی ثمره حسینی در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح برنامه‌های هفته بسیج، شعار امسال را «بسیج، جان‌فدای ایران و امید مستضعفان» عنوان و بیان کرد: فرهنگ بسیجی بر دوپایه اساسی احساس مسئولیت و تکلیف‌مداری و بصیرت استوار است؛ فرهنگی که ریشه در ایمان و خداباوری دارد و موجب شناخت درست زمان، نیازها، اولویت‌ها و دشمن می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه بسیج در نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: بسیج به فرمان امام خمینی (ره) در پنجم آذر سال ۱۳۵۸ تشکیل شد و امروز به‌عنوان شجره طیبه‌ای فراتر از مرزهای ایران، به الگویی برای آزادی‌خواهان و مستضعفان جهان تبدیل شده است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان با اشاره به برنامه‌های هفته بسیج افزود: پیش از آغاز این هفته ۱۶۶ عنوان برنامه و در طول هفته نیز ۱۴۳ عنوان برنامه در قالب ۱۱ عرصه مختلف در سطح استان اجرا می‌شود.

ثمره حسینی ادامه داد: برنامه‌های امسال با محوریت مشارکت مردمی، تجمعات شبانه، نقش‌آفرینی جوانان و نوجوانان و همکاری دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی برگزار می‌شود و معرفی ظرفیت‌های بسیج در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی، سازندگی و امنیتی از اهداف آن است.

وی با اشاره به برنامه‌های محرومیت‌زدایی و خدمت‌رسانی بیان کرد: در قالب پویش «میدان همدلی، خیابان خدمت»، کاشت یک میلیون نهال تا پایان فصل درختکاری و توزیع ۲۰ هزار بسته معیشتی میان خانواده‌های نیازمند استان پیش‌بینی شده است.

عرضه ۱۱ قلم کالای اساسی زیر قیمت بازار

معاون هماهنگ‌کننده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان از عرضه ۱۱ قلم کالای اساسی باقیمت عمده‌فروشی و پایین‌تر از نرخ بازار در غرفه‌های مستقر در میادین شهری خبر داد و گفت: همچنین در حوزه انرژی، برنامه‌هایی برای ترویج مصرف بهینه، معرفی ظرفیت سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌های کوچک‌مقیاس و انرژی خورشیدی اجرا می‌شود.

فعالیت ۱۲۵ پایگاه علمی و ۴۵ هسته دانشجویی

ثمره حسینی با اشاره به اقدامات علمی بسیج تصریح کرد: ۱۲۵ پایگاه علمی در استان فعالیت دارند که با برگزاری آزمون‌های هفتگی برای دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم، به حمایت آموزشی از دانش‌آموزان کم‌برخوردار کمک می‌کنند.

وی افزود: همچنین ۴۵ هسته دانشجویی در زمینه آموزش، توانمندسازی و راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت دارند و حمایت از ایده‌ها و طرح‌های نوآورانه برای رفع نیازهای استان دنبال می‌شود.

محله‌محوری و حمایت از خانواده‌ها

معاون هماهنگ‌کننده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان با اشاره به اجرای طرح محله‌محوری گفت: شوراهای محله‌ای با محوریت مسجد و امام‌جماعت و مشارکت فرماندهان پایگاه‌های مقاومت و معتمدان محلی تشکیل شده‌اند تا مسائل و مشکلات هر محله شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.

وی برگزاری کارگاه‌های مهارت‌آموزی خانواده، حمایت از بانوان، تربیت نسل جوان و نوجوان، ارتقای سواد رسانه‌ای و پشتیبانی از استعدادهای ورزشی را از دیگر برنامه‌های بسیج عنوان کرد.

ثمره حسینی گفت: حمایت از امنیت و آرامش مردم، برگزاری رزمایش‌های مردم پایه و تأمین امنیت مراسم‌های ملی و مذهبی نیز از دیگر عرصه‌های فعالیت بسیج است.

وی با اشاره به برنامه‌های میدانی هفته بسیج خاطرنشان کرد: اجرای ویژه‌برنامه «جان‌فدای ایران»، برگزاری جشن ازدواج «مهر ماندگار» و روایت خانواده‌های حاضر در تجمعات مردمی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان تأکید کرد: هدف اصلی این برنامه‌ها گسترش فرهنگ خدمت بی‌مزد و منت و فراهم‌کردن زمینه مشارکت مردم، به‌ویژه جوانان، در حل مسائل و مشکلات جامعه است.

سپاه سلمان سیستان وبلوچستان