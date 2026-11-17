باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: کلیه مشمولانی که برگ اعزام به خدمت به تاریخ آذر ماه سال ۱۴۰۵ دریافت کرده‌اند، می‌بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ محل مراجعه ویا معرفی نامه به مراکزآموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.

مشمولان اعزامی می‌بایست از تاریخ یکم تا چهارم آذر ماه با در دست داشتن برگ اعزام به خدمت، معرفی نامه مراکز آموزش، برگ واکسن مننژیت و دوگانه به محل ومرکزآموزش که برای آنان تعیین گردیده است مراجعه کنند.

مشمولان می‌بایست در روز اعزام به خدمت، مدارک مندرج در برگ معرفی نامه را به همراه کارت تلفن همگانی که ازطریق مخابرات استان‌ها تهیه شده را همراه داشته باشند و از همراه داشتن هرگونه گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند، مموری کارت و سایر لوازم الکترونیکی خودداری کنند.

عدم حضور به موقع در زمان و محل‌های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.

دراین اطلاعیه آمده است؛ مشمولان وخانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir وکانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتا، روبیکا، بله و شاد) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.