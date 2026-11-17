باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - پژوهشگران داده‌های مربوط به ۱۰۹۷ کودک متولد شده در شمال کالیفرنیا را تحلیل کردند؛ منطقه‌ای که بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ شاهد آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای بود. آنها میزان آلودگی هوایی را که مادران در دوران بارداری و پس از زایمان در معرض آن قرار داشتند ارزیابی کرده و سپس این داده‌ها را با ابتلای کودکان به آسم مقایسه کردند.

این مطالعه نه تنها بر دود آتش‌سوزی‌های جنگلی، بلکه بر غلظت ذرات معلق ریز (PM۲.۵) ذرات بسیار کوچکی که می‌توانند به عمق ریه‌ها نفوذ کنند، نیز تمرکز داشت. عوامل دیگری همچون استعداد ژنتیکی ابتلا به آسم، جنسیت و سن کودک، قرار گرفتن مادر در معرض دود سیگار و متغیر‌های گوناگون دیگر نیز در این بررسی لحاظ شدند.

یافته‌ها نشان داد که قرار گرفتن بیشتر در معرض ذرات PM۲.۵ در طول سه‌ماهه دوم بارداری، با ابتلای کودکان به آسم مرتبط است. علاوه بر این، آلودگی هوای ناشی از دود آتش‌سوزی‌های جنگلی در سه‌ماهه سوم بارداری و دوره پیرامون زمان تولد نیز با افزایش خطر ابتلا به این بیماری همراه بوده است.

پژوهشگران این فرضیه را مطرح می‌کنند که مراحل خاصی از تکامل ریه جنین ممکن است نسبت به آلودگی هوا حساسیت ویژه‌ای داشته باشند.

نویسندگان این مطالعه خاطرنشان کردند که یافته‌های آنها نشان‌دهنده یک ارتباط آماری است، اما به طور قطعی ثابت نمی‌کند که دود آتش‌سوزی‌های جنگلی مستقیماً باعث ایجاد آسم در کودکان می‌شود. مطالعه دیگری که مه گذشته منتشر شد نیز نشان داد که تنفس هوای آلوده حتی برای مدت یک ساعت می‌تواند بر عملکرد مغز و ریه‌ها، حتی در افراد سالم، تأثیر بگذارد.

منبع: Lenta.ru