باشگاه خبرنگاران جوان - همه ساله از ۲۹ آبان تا ۵ آذر در تقویم ایران به نام هفته بسیج نامگذاری شده است. این هفته، بزرگداشت جان فشانی‌هایی است که برای سربلندی این سرزمین صورت گرفته است. به همین منظور هر ساله ویژه برنامه‌های خاصی برای پاسداشت از این بزرگ مردان برگزار می‌شود. در همین راستا برای گرامیداشت این هفته مسابقات فوتبال با حضور ۱۰ تیم درکانون‌های مساجد و بسیج پایگاه در ورزشگاه هدایتی شهر مقدس قم برگزار شد.

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منبع: اکبر بخشی - قم

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