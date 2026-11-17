باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - اردشیر مذکوری، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در افتتاحیه ششمین کنفرانس بین‌المللی ماشین‌ و محرکه‌های الکتریکی (ICEMD2023)در دانشگاه صنعتی شریف بر ضرورت تغییر پارادایم در مدیریت شبکه برق کشور و گذار از مدیریت‌های واکنشی به سمت مدیریت‌های هوشمند، پیش‌بینانه و تاب‌آور تأکید کرد.

مذکوری با اشاره به اهمیت پیوند میان دانش دانشگاهی و نیازهای عملیاتی، گفت: پر کردن حلقه مفقوده میان تجربیات بهره‌برداری و پژوهش‌های دانشگاهی، فرصتی است که می‌تواند منجر به نوآوری، توسعه فناوری و در نهایت افزایش بهره‌وری و تاب‌آوری شبکه برق کشور شود.

وی با بررسی وضعیت فعلی شبکه برق ایران، بر چالش‌های ساختاری موجود تأکید کرد و گفت: شبکه برق کشور با برخورداری از ۱۰۲ هزار مگاوات ظرفیت نصب‌شده نیروگاه، عمدتاً بر پایه سوخت‌های فسیلی اداره می‌شود؛ در حالی که ناترازی انرژی و مدیریت منابع اولیه، از ابرچالش‌های فعلی ماست.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اشاره به ناترازی‌های انرژی و تأثیرات ناشی از حوادث اخیر بر منابع انرژی، افزود: نوسانات در تأمین سوخت و ناترازی‌های موجود، چالش‌های تولید و مصرف را تشدید کرده است. همچنین، با وجود ضرورت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای تنوع بخشیدن به سبد تولید و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، این حوزه چالش‌های نوین خود را نیز در حوزه مدیریت شبکه ایجاد می‌کند.

مذکوری با اشاره به گستردگی جغرافیایی شبکه برق ایران، مدیریت قابلیت اطمینان و آمادگی تجهیزات را در کنار توسعه ظرفیت تولید، از اولویت‌های اصلی دانست و افزود: در کنار چالش‌های فیزیکی، مقابله با تهدیدات نوین امنیتی، به‌ویژه مخاطرات سایبری، از مسائل اصلی در مسیر پایداری شبکه است.

وی تغییر رویکرد مدیریتی را الزامی دانست و اظهار کرد: با توجه به پیچیدگی‌های فعلی، دیگر نمی‌توان با رویکردهای سنتی با چالش‌های بهره‌برداری مقابله کرد. ماموریت شرکت مدیریت شبکه برق ایران از توازن لحظه‌ای تولید و مصرف، به سمت تضمین پایداری و امنیت شبکه در شرایط عدم قطعیت‌های فنی، اقتصادی و اجتماعی تغییر یافته است.

مذکوری تصریح کرد: برای تحقق این هدف، اصلاحات گسترده‌ای در حوزه‌های مقرراتی، توسعه بازار و مدیریت بهره‌برداری در دستور کار شرکت مدیریت شبکه برق ایران قرار دارد.