باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - سردار ایزدی پیش از ظهر امروز در همایش «نقش پیشمرگان مسلمان کرد در امنیت پایدار شمال غرب» با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب و دفاع مقدس اظهار کرد: پیشمرگان مسلمان کرد از یاوران بزرگ انقلاب اسلامی و نمادهای برجسته مجاهدت‌های خاموش هستند؛ رزمندگانی که با لبیک به ندای امام خمینی(ره)، برای دفاع از اسلام و سرزمین خود به میدان آمدند.

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وی با اشاره به حضور مردم متدین کردستان در صحنه‌های مختلف انقلاب افزود: در روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی، مردم و پیشمرگان مسلمان کرد در شهرهایی مانند مریوان، سنندج، کامیاران، قروه، بیجار، دیواندره و بانه برای دفاع از انقلاب قیام کردند. تشکیل سپاه پاسداران در مریوان نیز با نقش‌آفرینی همین رزمندگان همراه بود و آنان پیش از تشکیل سازمان پیشمرگان مسلمان کرد نیز در میدان دفاع از انقلاب حضور داشتند.

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جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تقدیم پنج هزار و ۵۳۶ شهید از سوی مردم کردستان به انقلاب اسلامی گفت: در این استان خانواده‌هایی هستند که چندین شهید تقدیم کرده‌اند و حتی خانواده‌ای با ۱۱ شهید نیز در میان خانواده‌های معظم شهدا حضور دارد. این فداکاری‌ها نشان می‌دهد که مردم کردستان چه جایگاه مهمی در دفاع از انقلاب و کشور داشته‌اند.

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ایزدی با بیان اینکه پیشمرگان مسلمان کرد در دوران دفاع مقدس نیز حضوری مؤثر داشتند، ادامه داد: رزمندگان کردستان در عملیات‌های متعددی از جمله والفجر ۴ نقش‌آفرینی کردند و در بیش از ۱۰ عملیات در مناطق مختلف حضور داشتند. آنان پس از دفاع از کردستان در برابر ضدانقلاب و مقابله با تجاوز ارتش بعثی، در جبهه‌های جنوب و عملیات‌هایی همچون کربلای ۴ و ۵ نیز شرکت کردند.

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وی با یادآوری نقش شهید محمد بروجردی در تأمین امنیت مردمی در کردستان گفت: مردمی‌کردن امنیت از محورهای اصلی رویکرد شهید بروجردی بود و همراهی مردم با نیروهای انقلابی در تثبیت انقلاب و مقابله با ضدانقلاب تأثیر بسزایی داشت.

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جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به نقش نیروهای مردمی در مقابله با داعش و شکل‌گیری جبهه مقاومت بیان کرد: نیروهایی از ملت‌ها و کشورهای مختلف در کنار یکدیگر قرار گرفتند و با ایستادگی، توطئه داعش را ناکام گذاشتند.

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ایزدی با بیان اینکه پیروزی تنها با قدرت سلاح به دست نمی‌آید، تأکید کرد: ایمان و اعتقاد به مسیر حق، عامل اصلی پیروزی است. شهدا و فرماندهان بزرگی همچون محمد بروجردی و احمد کاظمی با همین روحیه و اخلاص در میدان حضور داشتند و جان خود را برای دفاع از مردم و کشور فدا کردند.

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وی با اشاره به حضور مردم در مقاطع مختلف دفاع از انقلاب، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه افزود: دشمنان به دنبال ایجاد آشوب و تضعیف نظام بودند، اما مردم با حضور و ایستادگی خود، نقشه‌های آنان را ناکام گذاشتند.

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جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان با تأکید بر ضرورت ادامه راه شهدا گفت: منتظر واقعی بودن به شعار نیست و باید در عمل برای دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب تلاش کرد. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز با آمادگی و توانمندی بیشتری نسبت به گذشته، برای دفاع از کشور آماده هستند و این مسیر با توکل بر خدا و همراهی مردم ادامه خواهد یافت.