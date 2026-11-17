باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور، در مراسم اختتامیه رویداد اینوفارم با اشاره به پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و انسانی جنگ اظهار کرد: خسارات جنگ تنها به تخریب زیرساخت‌ها و تلفات جانی محدود نمی‌شود، بلکه بزرگ‌ترین آسیب آن، ربودن زمان و از بین بردن افق آینده یک ملت است.

وی با بیان اینکه ناامنی و تداوم تهدیدها می‌تواند روند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در جامعه را مختل کند، افزود: زمانی که سایه جنگ بر تصمیمات اقتصادی و اجتماعی سنگینی می‌کند، سرمایه‌گذار تصمیم خود را به تعویق می‌اندازد، تولیدکننده برای توسعه فعالیت‌هایش دچار تردید می‌شود و جوانان نیز از برنامه‌ریزی برای آینده خود بازمی‌مانند.

معاون علمی رئیس‌جمهور ادامه داد: تولید و زندگی بیش از هر چیز به زمان نیاز دارند و جنگ با ایجاد وضعیت دائمی نااطمینانی، فرآیند پیشرفت را با اختلال مواجه می‌کند. از این رو، بخش‌های حیاتی اقتصاد و تولید نباید در انتظار تعیین تکلیف تنش‌های سیاسی، چرخه فعالیت خود را متوقف کنند.

افشین با تأکید بر ضرورت حفظ استمرار تولید در شرایط تهدید و ناامنی تصریح کرد: نمی‌توان انتظار داشت چرخه تولید بر اساس تقویم تحولات سیاسی حرکت کند؛ فصل کشت کشاورزی را نمی‌توان تا روشن شدن سرنوشت مذاکرات به تعویق انداخت و تولیدکنندگان دام و طیور نیز نمی‌توانند در برابر تهدیدهای نظامی فعالیت خود را متوقف کنند، چراکه طبیعت و نیازهای اساسی انسان تابع تقویم‌های سیاسی نیستند.

وی با محکوم کردن حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و رد منطق استفاده از قدرت نظامی برای تعیین سرنوشت ملت‌ها، گفت: هیچ قدرتی حق ندارد با توسل به جنگ، امنیت و آینده یک ملت را در محاسبات سیاسی و نظامی خود قرار دهد. این تهدیدها تنها حمله به زیرساخت‌های یک کشور نیست، بلکه تلاشی برای تخریب آینده و سلب حق ملت‌ها برای ساختن زندگی خود در فرداست.

هنر سیاست، جلوگیری از جنگ و بازگرداندن اطمینان به جامعه است

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت بازتعریف مسئولیت نهادهای حاکمیتی در قبال نگرانی‌های مردم اظهار کرد: مردم حق دارند درباره امنیت خانواده و آینده فرزندانشان نگران باشند و کسی که دغدغه سرنوشت زندگی خود و آینده فرزندش را دارد، با چند جمله امیدوارکننده از نگرانی دست نمی‌کشد. وظیفه مسئولان این نیست که از مردم بخواهند نگران نباشند، بلکه باید دلایل نگرانی را کاهش دهند.

افشین افزود: آن‌قدر درباره تاریخ احتمالی آغاز جنگ صحبت می‌کنیم که گاهی از پرسش مهم‌تری غافل می‌شویم؛ اینکه برای پایان یافتن این وضعیت، کوتاه شدن دوران ناامنی و بازگرداندن اطمینان به زندگی مردم چه کرده‌ایم؟

وی تأکید کرد: هنر سیاست، مسابقه پیش‌بینی تاریخ حمله آمریکا نیست، بلکه جلوگیری از جنگ، فراهم کردن امکان پایان آن و بازگرداندن افق اطمینان و برنامه‌ریزی به جامعه است. نمی‌توانیم تقویم زندگی یک ملت را بر اساس تقویم تهدیدهای دیگران تنظیم کنیم.

امنیت غذایی، بخشی از امنیت ملی است

معاون علمی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر پیوند مستقیم امنیت غذایی و امنیت ملی اظهار کرد: اهمیت استمرار تولید در شرایط بحرانی در هیچ حوزه‌ای به اندازه کشاورزی آشکار نیست. امنیت غذایی کشور در روزی که بحران آغاز می‌شود، ساخته نمی‌شود، بلکه حاصل سال‌ها سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها، حفاظت از منابع، انتقال دانش و تصمیماتی است که در روزهای پیش از بحران اتخاذ می‌شود.

وی با بیان اینکه قدرت یک کشور در شرایط دشوار تنها به میزان ذخایر غذایی آن وابسته نیست، افزود: توانایی حفظ چرخه تولید و تأمین نیازهای اساسی مردم در طول بحران است که قدرت واقعی را شکل می‌دهد.

افشین ادامه داد: کشوری که در تأمین نهاده‌های حساس وابستگی بالایی دارد، بهره‌وری منابع آب و انرژی در آن پایین است و تولیدکنندگانش برای تأمین مواد اولیه اطمینان کافی ندارند، در برابر بحران‌های بیرونی آسیب‌پذیرتر خواهد بود.

وی تصریح کرد: امنیت غذایی بخشی از امنیت ملی است؛ نه فقط به این دلیل که یکی از نیازهای اولیه مردم محسوب می‌شود، بلکه از آن جهت که استمرار تأمین آن، پشتوانه ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور است.

فناوری، ابزار افزایش تاب‌آوری کشاورزی در شرایط بحران

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به نقش علم و فناوری در افزایش تاب‌آوری بخش کشاورزی گفت: فناوری در کشاورزی تنها برای افزایش تولید در شرایط عادی نیست، بلکه ابزاری برای حفظ امکان تولید در شرایط غیرعادی نیز به شمار می‌رود.

وی افزود: زمانی که با استفاده از فناوری‌های زیستی و اصلاح فرمولاسیون خوراک، بهره‌وری نهاده‌ها را افزایش می‌دهیم، در حقیقت بخشی از وابستگی و آسیب‌پذیری تولید را کاهش داده‌ایم.

افشین ادامه داد: همچنین با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، مدیریت هوشمند منابع و فناوری‌های نوین می‌توان مصرف آب، تلفات دام و طیور و ضایعات زنجیره تولید را کاهش داد و توان کشور را برای مواجهه با شرایط دشوار افزایش داد.

وی با تأکید بر اینکه قدرت یک کشور تنها با توانایی دفاع از مرزها سنجیده نمی‌شود، اظهار کرد: توانایی تأمین نیازهای اساسی مردم، حفظ تولید و استمرار زندگی اقتصادی در شرایط بحران نیز از عناصر مهم قدرت ملی است. در شرایط تهدید، توسعه نباید متوقف شود، بلکه باید هوشمندتر، هدفمندتر و متناسب با الزامات تاب‌آوری ملی دنبال شود.

ضرورت اتصال ظرفیت‌های علمی به نیازهای واقعی تولید

معاون علمی رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت زنجیره ارزش در اقتصاد دانش‌بنیان، یکی از چالش‌های اصلی کشور را نبود ارتباط مؤثر میان ایده‌های علمی، صنعت و سرمایه‌گذاری دانست و گفت: در ایران ایده‌های درخشان و صنایع توانمندی داریم و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) و بازارهای داخلی و خارجی نیز وجود دارند، اما زنجیره اتصال میان این بخش‌ها به‌درستی برقرار نشده است.

وی افزود: قدرت واقعی اقتصاد دانش‌بنیان زمانی معنا پیدا می‌کند که بتوانیم ایده را به ثروت تبدیل کنیم؛ اگر این منظومه به یکدیگر متصل نباشد، ستاره‌های علمی به‌تنهایی نمی‌توانند به موفقیت ملی منجر شوند.

افشین همچنین بر اهمیت ایجاد بستری برای اتصال نیازهای واقعی صنعت دام، طیور و آبزیان به ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور تأکید کرد و گفت: چنین بستری می‌تواند مسیر تبدیل ایده‌ها و دستاوردهای پژوهشی به فناوری‌های کاربردی، محصولات قابل تجاری‌سازی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را هموار کند.

وی با بیان اینکه نباید میان دستاوردهای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با نیازهای واقعی مزرعه، کارخانه و زنجیره تولید فاصله وجود داشته باشد، تصریح کرد: کشور به صنعتی نیاز دارد که علاوه بر تولید، به‌صورت مستمر یاد بگیرد، نوآوری کند، بهره‌وری خود را افزایش دهد و در شرایط بحرانی نیز تاب‌آور باشد.