باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، روز سه‌شنبه اعلام کرد رهبران اروپایی در تلاش هستند برای خود جایگاهی در مذاکرات صلح اوکراین پیدا کنند.

پسکوف در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی کانال یک روسیه اظهار داشت: «موضع آنها آشکارا خصمانه است. در واقع، اروپایی‌ها به هر شکل ممکن تمایل مستمر خود را برای وارد کردن «شکست راهبردی» به روسیه و اعمال فشار بیشتر بر این کشور نشان می‌دهند.»

وی افزود: «با چنین موضعی، بعید است بتوان انتظار داشت که آنها جایگاه قابل‌توجهی در این روند به دست آورند.»

سخنگوی کرملین همچنین درباره نشست پیش‌روی «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه، با همتایان آمریکایی و چینی خود، «دونالد ترامپ» و «شی جین‌پینگ»، در حاشیه اجلاس سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در شهر شنژن چین اظهارنظر کرد.

پسکوف این دیدار را «نشستی مهم و نقطه‌عطف» توصیف کرد و گفت این نشست می‌تواند «پیامی قدرتمند به تمام بشریت درباره ضرورت گفت‌و‌گو برای یافتن راه‌حل‌هایی برای مشکلات موجود» ارسال کند.

منبع: بریکینگ دِ نیوز