باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ساعت هوشمند جدید Oppo Watch ۵ دارای بدنه‌ای ساخته‌شده از آلومینیوم، پلاستیک مقاوم و شیشه ضدضربه و ضدخش است. ابعاد این ساعت ۴۲ در ۳۷٫۳ در ۹٫۲ میلی‌متر بوده و وزن آن بدون احتساب بند، ۲۵ گرم است. همچنین این ساعت از استاندارد مقاومت در برابر آب ۵ATM برخوردار است.

صفحه‌نمایش این ساعت از نوع AMOLED و در اندازه ۱٫۸۵ اینچ است. این نمایشگر وضوح تصویر ۳۹۰ در ۴۵۰ پیکسل و تراکم تقریبی ۳۲۲ پیکسل در هر اینچ دارد. حداکثر میزان روشنایی آن به ۳۰۰۰ نیت می‌رسد و با لایه محافظ Corning Gorilla Glass ۵ پوشانده شده است.

این ساعت با سیستم‌عامل ColorOS Watch ۱۷ کار می‌کند و برای اتصال به تلفن‌های همراه و دستگاه‌های هوشمند، به فناوری بلوتوث نسخه ۵٫۲ مجهز شده است.

اوپو همچنین حسگر‌هایی برای اندازه‌گیری دمای بدن کاربر، ضربان قلب و میزان اکسیژن خون در این ساعت تعبیه کرده است.

از دیگر امکانات Oppo Watch ۵ می‌توان به بلندگو‌های داخلی برای پخش موسیقی و اعلان‌های دریافتی تلفن همراه متصل به ساعت، قطب‌نمای الکترونیکی، سامانه‌های موقعیت‌یابی ماهواره‌ای و باتری با ظرفیت ۳۵۱ میلی‌آمپرساعت اشاره کرد.

قرار است این ساعت در دو رنگ اصلی خاکستری و نقره‌ای به بازار‌های جهانی عرضه شود. قیمت پایه آن نیز حدود ۱۴۰ یورو اعلام شده است.

منبع: GSM Arena