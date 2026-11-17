باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فریدون مقدس‌نژاد کارشناس حمل‌ونقل در همایش قیر و آسفالت با اشاره به وضعیت کیفیت راه‌های کشور اظهار کرد: بررسی شاخص‌های کیفیت جاده‌ها نشان می‌دهد وضعیت برخی استان‌ها از جمله گیلان، کرمان و سمنان چندان مطلوب نیست و در مقابل، استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان وضعیت نسبتاً بهتری دارند.

وی با بیان اینکه تفاوت معناداری در وضعیت کیفیت راه‌های استان‌های مختلف وجود دارد، افزود: این تفاوت‌ها ضرورت آسیب‌شناسی نحوه توزیع منابع و بررسی عوامل مؤثر بر خرابی راه‌ها را نشان می‌دهد. باید مشخص شود که آیا منابع به شکل منطقی توزیع نشده‌اند یا عواملی مانند بارهای ترافیکی سنگین و غیرمجاز در این وضعیت تأثیرگذار بوده‌اند.

وی با اشاره به وضعیت راه‌های اصلی، آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها اضافه کرد: میزان خرابی در راه‌های اصلی نسبت به آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها بیشتر است و این موضوع ضرورت بازنگری در نحوه تخصیص منابع و اولویت‌بندی اقدامات نگهداری را نشان می‌دهد.

مقدس‌نژاد با اشاره به روند تغییرات کیفیت راه‌های کشور از سال ۱۳۹۵ تا آخرین آمار موجود تصریح کرد: روند شاخص کیفیت جاده‌ها نزولی بوده و با توجه به محدودیت منابع در سال‌های گذشته، وقوع چنین وضعیتی قابل پیش‌بینی بود. امیدواریم بتوانیم این روند را کنترل کنیم و اجازه ندهیم شاخص کیفیت راه‌ها بیش از این افت کند.

وی با اشاره به عملکرد حوزه نگهداری راه‌ها در سال‌های اخیر اظهار کرد: آمار عملکرد سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ و هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد در حوزه روکش‌های تقویتی، عملکرد از اهداف تعیین‌شده فراتر رفته، اما در بخش روکش‌های حفاظتی، فاصله قابل‌توجهی میان عملکرد و هدف وجود دارد.

وی ادامه داد: این وضعیت می‌تواند نشان‌دهنده تغییر اولویت‌ها به سمت ترمیم راه‌های خراب و کاهش سهم اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی باشد؛ موضوعی که احتمالاً محدودیت منابع مالی در آن تأثیرگذار بوده است.

این کارشناس حمل‌ونقل تأکید کرد: انتظار می‌رود برای جلوگیری از گسترش خرابی‌ها، توجه بیشتری به روکش‌های حفاظتی و نگهداری پیشگیرانه راه‌ها شود؛ چراکه وضعیت موجود چندان مطلوب نیست و روند کیفیت جاده‌ها نگران‌کننده است.