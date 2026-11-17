باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کامران آرمان اظهار کرد: کارشناسان پلیس راه پس از بررسی‌های دقیق میدانی، علت تامه این حادثه را از سه دیدگاه فنی و حقوقی ارزیابی کردند که در بخش نخست، بی‌احتیاطی راننده اتوبوس «ولوو» محرز شده است.

وی افزود: راننده به دلیل توانایی نداشتن در مهار وسیله نقلیه ناشی از تندروی و رعایت نکردن سرعت مطمئن، مقصر شناخته شده که این رفتار، زیر پا گذاشتن ماده ۱۲۹ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی است.

رئیس پلیس راه ایلام در ادامه گفت: در ردیف دوم مقصران، «شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت» به دلیل رعایت نکردن نظام‌های دولتی و سرپیچی از قاعده‌های قانونی مسئول شناخته شد.

سرهنگ آرمان یادآور شد: این شرکت با تنظیم پیمان‌نامه اجاره‌ای که با ضوابط حمل‌ونقل عمومی مسافر همخوانی ندارد، اقدام به جابه‌جایی نیروها در قالب سرویس دربستی کرده است.

وی بیان کرد: این اقدام شرکت نفت، نقض آشکار ماده یک قانون الزام شرکت‌ها و بنگاه‌های ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت‌وضعیت و بارنامه و همچنین نادیده گرفتن ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موارد بخشودگی استفاده از این اسناد است.

سرهنگ آرمان ادامه داد: کارشناسان پلیس راه، همچنین اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان آبدانان را نیز به دلیل رعایت نکردن ضوابط ایمنی مقصر دانستند.

رئیس پلیس راه ایلام گفت: این مجموعه به علت به‌کارگیری نکردن و نصب نکردن حفاظ‌های طولی مناسب (گاردریل)، مفاد آیین‌نامه ایمنی راه‌های ایران (جلد چهارم نشریه ۲۶۷) را نقض کرده است که در تشدید پیامدهای حادثه نقش مستقیمی داشت.

شامگاه ۲۴ آبان‌ماه یک دستگاه اتوبوس حامل ۳۰ نفر از کارکنان شرکت پتروپالایش (NGL ۳۱۰۰) دهلران در محور ارتباطی دشت‌عباس به سمت مورموری واژگون شد.

در این حادثه تلخ، متأسفانه تا کنون ۱۳ نفر از سرنشینان جان خود را از دست دادند و ۱۷ نفر دیگر دچار جراحت‌های گوناگون شدند که کادر امدادی فوریت‌های پزشکی با حضور در محل، اقدام‌های اولیه حیاتی را آغاز کردند.

مصدومان این حادثه پس از پایش اولیه و تثبیت وضعیت، برای ادامه مراحل درمان و مراقبت‌های تخصصی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان‌های ایلام و خوزستان منتقل شدند.

علت وقوع این حادثه مرگبار و ابعاد فنی آن از سوی کارشناسان پلیس‌راه و دستگاه‌های مسئول در دست بررسی و اعلام رسمی است.