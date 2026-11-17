باشگاه خبرنگاران جوان - در متن پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ارتحال حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی، مرجع عالی‌قدر جهان تشیع و از چهره‌های برجسته فقاهت و حوزه‌های علمیه، ضایعه‌ای اندوه‌بار برای جامعه علمی و دینی کشور و عموم ارادتمندان مکتب اهل‌بیت (ع) است.

آن عالم وارسته، عمر پربرکت خویش را در مسیر تحقیق، تدریس، تعمیق معارف دینی و تربیت شاگردان حوزه‌های علمیه سپری کرد و میراث علمی و معنوی ایشان، بخشی ارزشمند از سرمایه فکری و دینی جامعه اسلامی به شمار می‌رود. بی‌تردید، جایگاه علمی و سال‌ها مجاهدت ایشان در عرصه فقاهت و تعلیم معارف اهل‌بیت (ع)، در حافظه علمی حوزه‌های علمیه ماندگار خواهد بود.

وزارت ورزش و جوانان، این ضایعه را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، بیت مکرم آن فقید سعید و عموم ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کند و از درگاه خداوند متعال، برای آن عالم ربانی رحمت واسعه و علو درجات و برای بازماندگان، شاگردان و ارادتمندان ایشان صبر و شکیبایی مسئلت دارد.