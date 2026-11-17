باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرلشکر علی عبداللهی روز سه‌شنبه در نمایشگاه برنامه‌ها و فعالیت‌های شاخص بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در جنگ‌های تحملیل دوم و سوم گفت: امروز به صراحت و با جرات و با اطمینان می‌گویم که توانستیم، تا حدی که بتوانیم، در برابر دو قدرت بایستیم، یکی قدرت بزرگ آمریکا که در واقع ابرقدرت دنیاست.

وی افزود: در پهنه دریا توفیقات بسیار زیادی به دست آوردیم. قله قدرت آمریکایی‌ها حوزه دریاست. ناو‌های هواپیمابر، ناوشکن‌ها و سایر رزم‌ناو‌ها و شناور‌های دیگر، حتی هواپیماهایشان هم با ناو‌های هواپیمابر قدرت دارند. آمریکایی‌ها می‌دانند که در دریا می‌توانند به همه جای دنیا دسترسی پیدا کنند. سه‌چهارم کره زمین آب است و در این آب‌ها آمریکایی‌ها حضور دارند و همه را تهدید می‌کنند.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح بیان کرد: ما در پهنه دریا توانستیم [دشمن را]در عمق زیادی عقب بزنیم و به فضل الهی در این منطقه، آمریکایی‌ها را تا قطب جنوب حتماً عقب خواهیم زد و باید منتظر این باشند.

سرلشکر عبداللهی عنوان کرد: در حوزه مقابله با جنگنده‌ها و پرنده‌های هوایی و هواگردها، توفیقات خیلی خوبی به دست آوردیم؛ بسیار قوی‌تر از گذشته و بسیار با دقت بالاتر می‌توانیم به فضل الهی عمل کنیم. حتماً در حوزه تجهیزات دریایی توفیقات خیلی خوبی داشته‌ایم. دانشمندان، محققان و پژوهشگران ما فوق‌العاده‌اند و باعث رشد ما در بسیاری از حوزه‌ها شدند.

وی ادامه داد: این تجربه درس‌های خوبی برای ما و برای مردم ما داشت؛ و آنچه مهمتر از همه است و باید خداوند را صد‌ها بار و هزاران بار شکر کنیم، تاب‌آوری و استقامت مردم عزیز ماست. این در واقع تحقق وعده قرآنی است که اگر ثابت‌قدم باشید، پیروزید. ملت ایران و رزمندگان جمهوری اسلامی ایران ثابت‌قدم بودند، تا پای جان ایستادند و پیروزی نصیبشان شد؛ انشاالله این پیروزی ادامه خواهد داشت.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح تاکید کرد: امروز دیگر یک سیلی برای این دشمن کافی نیست. ما حتما انتقام خون رهبر شهیدمان، انتقام خون مردمی که در این جنگ‌ها شهید شدند و انتقام خون کودکان میناب را، به فضل الهی از دشمن خواهیم گرفت.

تجربه ۲ جنگ نشان داد اراده ملی تعیین‌کننده سرنوشت میدان است

سرلشکر عبداللهی گفت: اینکه دشمن چکار کرد و چه هدفی داشت، روشن است، به هر حال، دشمن از ابتدا دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی بود که بار‌ها این را علنی مطرح کرده بودند. سران آمریکا و رژیم صهیونیستی به‌خصوص تمام سازوکار و سازوبرگ جنگی‌شان را برای این کار جمع کردند و همه آمادگی‌شان را برای این هدف به کار بستند.

وی افزود: تصورشان این بود که در مدت کوتاهی بتوانند به هدفشان برسند، اما این اتفاق نیفتاد. به فضل الهی و با اراده ملی در کشور هم مردم، هم نیرو‌های مسلح و همه کسانی که برای دفاع از انقلاب و کشور دل می‌سوزانند، این توطئه ناکام ماند.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح اظهار کرد: جنگ اول ۱۲ روز طول کشید و دشمن خودش درخواست آتش‌بس داد؛ آتش‌بس به این معنا نبود که به هدفش رسیده یا کاری توانسته بکند، بلکه در واقع در جنگ کم آورد و احساس کرد که اگر ادامه دهد، بسیار آسیب خواهد دید.

سرلشکر عبداللهی بیان کرد: در جنگ دوم نیز باز به همین شکل بود؛ این بار دیگر به طور قطعی آمده بودند که ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت کار را تمام کنند، اما ۴۰ روز طول کشید و جنگ بسیار سنگینی هم بود.

وی ادامه داد:، اما آنچه مهم بود، عدم شناخت دشمن و ناتوانی‌شان در برآورد صحیح از جنگ با جمهوری اسلامی ایران بود. آمریکایی‌ها، رژیم صهیونیستی و دنیای غرب هیچ‌گاه واقعیت‌های جمهوری اسلامی را درک نکردند و تصورشان این است که پیروزی با سازوبرگ جنگی به دست می‌آید.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح تصریح کرد: ما در این دو جنگ فهمیدیم که سازوبرگ جنگی بخش کوچکی از جنگ است و آنچه میدان نبرد را تعیین می‌کند، «اراده‌های ملی» است؛ اراده مردم، اراده نیرو‌های مسلح، اراده فرماندهان و ایمانی که در دل آنها وجود دارد.

سرلشکر عبداللهی خاطرنشان کرد: این دو مولفه بزرگ یعنی اراده فولادین و ایمان به خدا و اعتقاد به وعده‌های الهی چیزی است که آنها هیچ‌وقت نمی‌توانند محاسبه کنند، چون اصلاً در ذهنشان نمی‌گنجد؛ و ما به چشم خود دیدیم که به فضل الهی در این دو جنگ، چگونه نیرو‌های مسلح و مردم پیروز از میدان بیرون آمدند و دشمن شکست خورد.

منبع: ایرنا