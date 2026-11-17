باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - حسن جهانیان، معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، در حاشیه هجدهمین همایش ملی قیر اظهار کرد: قیر یکی از اجزای اصلی زنجیره تولید آسفالت است و در کنار مصالح سنگی، کارخانه‌های آسفالت، ماشین‌آلات، عوامل اجرایی، دستگاه‌های نظارتی و مجموعه‌های کنترل کیفیت، نقش مهمی در کیفیت نهایی راه‌ها دارد.

وی با بیان اینکه قیر از نظر ارزش ریالی حدود ۳۰ درصد هزینه تولید آسفالت را به خود اختصاص می‌دهد، افزود: در سال‌های اخیر موضوع ارتقای کیفیت قیر مورد توجه قرار گرفته و برگزاری همایش‌های تخصصی نیز در همین راستا انجام می‌شود.

جهانیان ادامه داد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نیز استفاده از قیرهای پلیمری تا سقف ۱۰ درصد از ظرفیت قیر پیش‌بینی شده است. البته تولید این نوع قیر باید از سوی تولیدکنندگانی انجام شود که گواهینامه صلاحیت تولید را از مرکز تحقیقات دریافت کرده باشند.

معاون سازمان راهداری با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه مصرف قیرهای پلیمری گفت: خوشبختانه امسال تعدادی از تولیدکنندگان موفق به دریافت گواهینامه صلاحیت شده‌اند و سازمان راهداری نیز با صدور ابلاغیه‌ای برای تمامی ادارات کل راهداری استان‌ها، ظرفیت قانونی استفاده از این نوع قیر را به آن‌ها اعلام کرده است.

وی افزود: در همین زمینه قراردادهایی برای تأمین قیرهای پلیمری منعقد شده و چند پروژه نیز در استان‌های مختلف با استفاده از این محصول به اجرا درآمده است که بازخوردهای مناسبی داشته‌ایم. انتظار می‌رود با تداوم این روند و تلاش تولیدکنندگان، زمینه ارتقای کیفیت روسازی راه‌های کشور فراهم شود.

جهانیان با تأکید بر اینکه استفاده از قیرهای پلیمری برای تمام راه‌های کشور ضرورت ندارد، تصریح کرد: مصرف این نوع قیر باید بر اساس مطالعات فنی و نیاز هر پروژه انجام شود؛ چراکه قیمت قیرهای پلیمری نسبت به قیرهای معمولی بالاتر است و لازم است در کنار بررسی‌های فنی، تحلیل اقتصادی نیز صورت گیرد تا هزینه‌کرد منابع به شکل بهینه انجام شود.

تشکیل کمیته استانی برای نظارت بر کیفیت قیر و آسفالت

معاون سازمان راهداری درباره اقدامات انجام‌شده برای کنترل کیفیت قیر و آسفالت نیز گفت: مصرف‌کنندگان اصلی آسفالت در کشور عمدتاً دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، بنیاد مسکن و شهرداری‌ها هستند و به همین دلیل لازم است هماهنگی بیشتری میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای ارتقای کیفیت این محصول شکل بگیرد.

وی افزود: در همین راستا پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای در سطح استان‌ها ارائه شده است که اعضای آن شامل نمایندگان ادارات کل راهداری، راه و شهرسازی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل، بنیاد مسکن، شهرداری‌ها و آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک خواهد بود.

جهانیان ادامه داد: این کمیته ذیل معاونت عمرانی استانداری‌ها و با دبیری سازمان راهداری در استان‌ها فعالیت خواهد کرد تا نظارت و هماهنگی مؤثرتری بر کیفیت قیر و آسفالت انجام شود.

وی با بیان اینکه نخستین تجربه تشکیل این کمیته در استان مازندران اجرایی شده است، اظهار کرد: در همایشی که در استان مرکزی برگزار شد نیز پیشنهاد تشکیل این کمیته ارائه شد و امیدواریم با توسعه این اقدام در سایر استان‌ها، کیفیت قیر مصرفی و آسفالت تولیدشده ارتقا یابد و در نهایت، قیرهای بی‌کیفیت از چرخه خرید و مصرف خارج شوند.

معاون سازمان راهداری در ادامه با اشاره به وضعیت نگهداری راه‌های کشور گفت: بر اساس آخرین برداشت‌های انجام‌شده، حدود ۲۵ درصد راه‌های کشور به مراحل مختلف خرابی شامل خرابی‌های کم، متوسط و شدید رسیده‌اند و تعدادی از نقاط نیز در وضعیت بحرانی قرار داشته‌اند که امسال تمامی نقاط بحرانی شناسایی‌شده برطرف شده‌اند.

وی با اشاره به عملکرد امسال سازمان راهداری در حوزه نگهداری راه‌ها افزود: با وجود شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از جنگ، امسال نزدیک به ۱۷ هزار کیلومتر از راه‌های کشور توسط همکاران ما با مشارکت پیمانکاران و مشاوران مورد عملیات نگهداری و بهسازی قرار گرفته است.

جهانیان با تأکید بر اینکه خرابی راه‌ها صرفاً به کیفیت قیر و آسفالت مربوط نمی‌شود، بیان کرد: عمر بهره‌برداری از راه، میزان و شدت ترافیک، شرایط آب‌وهوایی منطقه و منابع مالی در دسترس، همگی در بروز و گسترش خرابی‌ها تأثیرگذار هستند.

وی درباره نظارت بر کیفیت پروژه‌های آسفالتی نیز گفت: پروژه‌های اجرایی در مراحل مختلف، از زمان اجرا تا دوره تضمین کیفیت، تحت کنترل و نظارت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک قرار دارند و پیمانکاران موظف هستند در صورت مشاهده هرگونه نقص در این دوره، نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.

معاون سازمان راهداری تأکید کرد: سازمان راهداری راه‌های دارای خرابی را در زمان تحویل قطعی نمی‌پذیرد و پیمانکاران باید کیفیت پروژه را تا پایان دوره تضمین حفظ کنند. البته خرابی‌هایی که پس از این دوره و در اثر عواملی مانند ترافیک سنگین یا شرایط جوی ایجاد می‌شوند، موضوع دیگری هستند و باید متناسب با شرایط هر محور برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

نگهداری ایده‌آل شبکه راه کشور به ۵۰۰ همت اعتبار نیاز دارد

جهانیان با اشاره به محدودیت منابع مالی برای نگهداری راه‌ها گفت: بخشی از خرابی‌های ایجادشده در شبکه راه از طریق عملیات لکه‌گیری و روکش‌های حفاظتی مدیریت می‌شود، اما این اقدامات به معنای افزایش عمر راه برای یک دوره ۱۰ ساله نیست.

وی افزود: عمر مفید برخی از عملیات لکه‌گیری و روکش‌های حفاظتی حدود سه سال است و این اقدامات با هدف حفظ وضعیت راه‌ها تا زمان تأمین اعتبارات کافی برای اجرای عملیات اساسی‌تر انجام می‌شود.

معاون سازمان راهداری در پایان با بیان اینکه نگهداری ایده‌آل شبکه راه‌های کشور به اعتبارات قابل توجهی نیاز دارد، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، برای نگهداری مطلوب و ایده‌آل شبکه راه‌های کشور حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است و هزینه خرابی‌های ایجادشده در این شبکه نیز به حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.