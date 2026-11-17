باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - اگرچه معمولاً بادام و گردو بیش از سایر مغز‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند، اما «مغز ماکادمیا» به‌تدریج به‌عنوان یکی از مغز‌های مفید برای سلامت قلب شناخته می‌شود؛ به‌ویژه زمانی که به‌جای مواد غذایی حاوی چربی‌های اشباع‌شده مصرف شود.

چرا ماکادمیا مفید است؟

ماکادمیا ترکیبی غنی از چربی‌های تک‌غیراشباع دارد که اسید اولئیک در رأس آنها قرار دارد. این مغز همچنین حاوی فیبر و برخی ترکیبات گیاهی مفید است.

فرانس بورک، متخصص تغذیه، می‌گوید حدود ۵۶٫۵ درصد از انرژی موجود در ماکادمیا از اسید اولئیک تأمین می‌شود و حدود ۱۴ درصد کالری آن نیز از اسید پالمیتولئیک به دست می‌آید.

این چربی‌ها در کنار استرول‌های گیاهی به کاهش کلسترول بد (LDL) کمک می‌کنند. استرول‌های گیاهی ترکیبات طبیعی موجود در گیاهان هستند که از نظر ساختار شیمیایی شباهت زیادی به کلسترول موجود در بدن انسان دارند.

ماکادمیا همچنین حاوی اسید آمینه ال‌آرژنین (L-arginine) است که به تولید اکسید نیتریک کمک می‌کند. این ترکیب در حفظ انعطاف‌پذیری و عملکرد طبیعی شریان‌ها نقش دارد.

پژوهش‌ها چه می‌گویند؟

مطالعات بالینی نشان می‌دهند که جایگزین کردن چربی‌های اشباع‌شده با چربی‌های تک‌غیراشباع می‌تواند به کاهش کلسترول بد کمک کند، بدون آنکه تعادل چربی‌های بدن را بر هم بزند.

در پژوهشی که نتایج آن در نشریه «ژورنال تغذیه» (Journal of Nutrition) منتشر شد، بزرگسالانی که به افزایش متوسط کلسترول خون مبتلا بودند، پس از پیروی از رژیم غذایی غنی‌شده با ماکادمیا، کاهش قابل‌توجهی در سطح کلسترول کل و کلسترول بد (LDL) نشان دادند.

همچنین، در یک مقاله مروری که در نشریه «مجله آمریکایی تغذیه بالینی» (American Journal of Clinical Nutrition) منتشر شد، مشخص شد که افزودن مغز‌های خوراکی، از جمله ماکادمیا، به رژیم غذایی مدیترانه‌ای، عملکرد عروق خونی را بهبود می‌بخشد و به بدن کمک می‌کند تا از انسولین بهتر استفاده کند.

چه مقدار ماکادمیا باید مصرف کرد؟

با وجود فواید ماکادمیا، این مغز خوراکی کالری بالایی دارد؛ به‌طوری‌که هر ۲۸ گرم (یک اونس) آن حدود ۲۰۰ کالری انرژی دارد. بنابراین، رعایت اعتدال در مصرف آن اهمیت زیادی دارد.

متخصصان مصرف حدود ۲۸ گرم، معادل یک مشت کوچک، را به‌عنوان یک وعده مناسب توصیه می‌کنند. همچنین بهتر است انواع خام و بدون نمک یا کم‌نمک آن انتخاب شوند.

چگونه ماکادمیا را در برنامه غذایی خود بگنجانیم؟

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می‌توان ماکادمیا را به روش‌های ساده‌ای در برنامه غذایی روزانه مصرف کرد، از جمله:

- افزودن آن به جو دوسر یا ماست در وعده صبحانه

- مخلوط کردن آن با انواع سالاد

- مصرف آن همراه با میوه‌ها به‌عنوان یک میان‌وعده

منبع: دیلی‌میل