باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان، اعلام کرد اسلام‌آباد همچنان در انتظار پاسخ واشنگتن به پیشنهاد جدید ایران برای بازگشایی تنگه هرمز است و امیدوار است آمریکا پس از پایان انتخابات میان‌دوره‌ای، به‌زودی پاسخ خود را ارائه کند.

دار این اظهارات را شامگاه دوشنبه، پس از دیدار با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در حاشیه نشست شورای وزیران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در اسلام‌آباد مطرح کرد. او گفت دو طرف درباره آخرین تحولات منطقه گفت‌و‌گو کرده‌اند و ایران پیشنهاد هفت‌روزه خود برای بازگشایی تنگه هرمز را به طرحی دو‌روزه تبدیل کرده است.

او با تاکید بر اینکه پاسخ آمریکا هنوز دریافت نشده، گفت پاکستان امید و تلاش‌های خود را برای حل‌وفصل بحران از مسیر دیپلماسی متوقف نکرده است. دار همچنین ابراز امیدواری کرد که واشنگتن اکنون که انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا به پایان رسیده، در آینده نزدیک پاسخ دهد.

به گفته وزیر خارجه پاکستان، پیشنهاد‌های هفت‌روزه و دو‌روزه ایران در چارچوب تفاهم‌نامه‌ای قرار دارند که تهران و واشنگتن در ۱۸ ژوئن در اسلام‌آباد امضا کرده بودند. او ابراز امیدواری کرد این تفاهم‌نامه اجرا شود.

دار توضیح داد که پیشنهاد ایران شامل اقدام‌های اعتمادساز متقابل است؛ به این معنا که هر طرف اقداماتی انجام دهد و در مقابل، طرف دیگر نیز برای بازگشایی تنگه هرمز اقدام کند.

او همچنین گفت پاکستان به تلاش‌های خود برای میانجی‌گری ادامه می‌دهد و حل اختلافات از مسیر گفت‌و‌گو و دیپلماسی را ضروری می‌داند.

منبع: نشریه داون