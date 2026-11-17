باشگاه خبزنگاران جوان - محمد مهدی هادیان شیرازی رئیس هیات تنیس روی میز فارس گفت: این رقابت‌ها در ۲ مرحله برگزار می‌شود که هر مرحله شامل مسابقات آزاد و دسته برتر است و امتیاز‌های کسب‌شده در مجموع این مراحل، مبنای شناسایی و انتخاب استعداد‌های برتر برای حضور در اردوی تیم ملی خواهد بود.

او افزود: رقابت‌های آزاد نوجوانان روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری برگزار می‌شود و هشت بازیکن برتر این بخش به هشت بازیکن حاضر در دسته برتر اضافه خواهند شد تا رقابت ۱۶ ورزشکار برای کسب جایگاه‌های برتر شکل بگیرد.

رئیس هیات تنیس روی میز فارس ادامه داد: مسابقات دسته برتر نیز روز‌های پنجشنبه و جمعه پیگیری خواهد شد.

منبع: ورزش و جوانان فارس