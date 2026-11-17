باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی پورعباسی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس قزوین روز سه‌شنبه در بیست و هشتمین جشنواره خیران مدرسه ساز استان قزوین که با حضور جمعی از مسئولان استانی، فرمانداران و خیران برگزار شد، گفت: در اداره‌کل نوسازی مدارس استان افتخار می‌کنیم که با مدیریت، برنامه‌ریزی و نظارت دقیق، مسیر را برای خیران هموار می‌کنیم تا آنان بتوانند هر چه روان‌تر در این عرصه خطیر نقش‌آفرینی کنند.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل نیک‌اندیشان در پیشبرد طرح‌های آموزشی استان اضافه کرد: اگر در وضعیت کنونی اعتبارات، خیران مدرسه ساز نبودند، در نهضت عدالت آموزشی نمی‌توانستیم به این نقطه برسیم و پیشرفت پروژه‌ها با کندی و توقف مواجه می‌شد.

پورعباسی در ادامه به تشریح وضعیت پروژه‌های عمرانی این اداره‌کل پرداخت و افزود: هم‌اکنون ۱۰۸ پروژه در قالب ۵۹۹ کلاس درس در سطح استان در حال اجراست که بخشی از آنها تکمیل و تحویل شده و مابقی با شتاب مناسب در دست ساخت است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس قزوین بیان کرد: از مجموع این پروژه‌ها، ۳۱۲ کلاس درس با زیربنای ۴۶ هزار مترمربع به بهره‌برداری رسیده است که این فضای آموزشی جدید سهم بسزایی در ارتقای سرانه فضای آموزشی استان، استانداردسازی مدارس و بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار دارد.

وی با تاکید بر سهم درخشان خیران در افتتاح پروژه‌های آموزشی قزوین بیان کرد: از پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده، ۵۸ پروژه توسط خیران احداث و تحویل شده است؛ این یعنی بیش از نیمی از پروژه‌های ما با همت و نگاه بلند این عزیزان به سرانجام رسیده و همین موضوع، جایگاه ویژه خیران در مدرسه‌سازی استان را نشان می‌دهد.

مسعود رحمانی رئیس مجمع خیران مدرسه‌ساز استان قزوین روز سه‌شنبه در مراسم بیست‌وهشتمین جشنواره خیران مدرسه‌ساز استان قزوین با اشاره به اینکه هدف اصلی مجمع خیرین مدرسه‌ساز، رساندن امکانات آموزشی به همه دانش‌آموزان استان و در همه مناطق است، گفت: دوست داریم دانش‌آموزان در هر نقطه‌ای از امکانات آموزش و پرورش بهره‌مند شوند و هیچ‌کس به دلیل کمبود فضای آموزشی از تحصیل باکیفیت بازنماند.

رئیس مجمع خیران مدرسه‌ساز استان قزوین در ادامه به وضعیت طرح‌های مدرسه‌سازی استان اشاره کرد و گفت: در استان قزوین ۵۸ پروژه تاکنون توسط خیرین نیک اندیش به بهره‌برداری رسیده که جای تقدیر دارد.

وی بیان کرد: مشارکت خیران در مدرسه‌سازی، تنها ساخت یک بنا نیست بلکه سرمایه‌گذاری روی آینده نسل‌های بعدی است و هر کلاس درس که به همت نیکوکاران ساخته می‌شود، فرصت تحصیل برای ده‌ها دانش‌آموز را فراهم می‌کند.

رحمانی با دعوت از فعالان اقتصادی، صنعتگران و نیکوکاران استان برای پیوستن به این حرکت خداپسندانه اضافه کرد: ساخت مدرسه، سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگ و آموزش است و از همه کسانی که توان کمک دارند می‌خواهیم در این مسیر همراه شوند تا نیاز مناطق مختلف استان به فضای آموزشی برطرف شود.