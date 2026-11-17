باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا معیری‌پور مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین، در نشست شورای حمل‌ونقل استان گفت: در حال حاضر ۴۲ شرکت حمل‌ونقل مسافر در استان فعالیت دارند و طی هفت‌ماهه سال جاری یک میلیون و ۱۰۹ هزار و ۱۶۲ مسافر از مبدأ قزوین جابه‌جا شده‌اند.

وی با اشاره به عملکرد ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان در ایام اربعین حسینی افزود: امسال ۲۵ هزار و ۱۲۵ مسافر در ایام اربعین جابه‌جا شدند که این میزان نسبت به سال گذشته ۶ درصد افزایش داشته است. با وجود افزایش تقاضای سفر و محدودیت‌های موجود، خدمات‌رسانی به زائران با همکاری شرکت‌های حمل‌ونقل، رانندگان و دستگاه‌های اجرایی بدون ثبت شکایت از سوی مسافران انجام شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین ادامه داد: ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان در انتقال زائران به مرز‌های مهران، خسروی و شلمچه مشارکت داشت.

معیری‌پور با اشاره به وضعیت ناوگان حمل‌ونقل مسافری استان بیان کرد: در حال حاضر ۱۶۷ دستگاه اتوبوس، بیش از هزار دستگاه مینی‌بوس و ۷۰۰ دستگاه سواری کرایه در بخش حمل‌ونقل عمومی مسافر فعال هستند و میانگین عمر این ناوگان حدود ۱۵ سال است.

وی با بیان اینکه ۲۷۸ دستگاه از ناوگان فعال مسافری در ردیف ناوگان فرسوده قرار دارند، نوسازی و بهسازی ناوگان را از ضرورت‌های این بخش دانست و خواستار تقویت حمایت‌های اعتباری و تسهیلاتی برای نوسازی خودرو‌ها شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین همچنین بازنگری در جدول سهمیه سوخت متناسب با عمر و شرایط ناوگان، تأمین لاستیک و روغن موتور مورد نیاز رانندگان و ساماندهی فعالیت سواری‌های غیرمجاز در محدوده پایانه مسافربری قزوین را از موضوعات نیازمند پیگیری عنوان کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده در حوزه ایمنی و فرهنگ‌سازی ترافیکی اشاره کرد و گفت: در هفت‌ماهه سال جاری ۲۴ برنامه آموزشی و فرهنگی در مدارس حاشیه راه‌های روستایی برگزار و ۲ هزار و ۱۰۰ قلم کالای فرهنگی با هدف افزایش آگاهی و ترویج فرهنگ ایمنی تردد توزیع شده است.

معیری‌پور افزود: در راستای کاهش خطرات ناشی از تردد موتورسیکلت‌ها و ارتقای ایمنی این گروه از کاربران جاده‌ای نیز ۹۳۱ کلاه ایمنی با همکاری مجموعه‌های مرتبط میان موتورسواران توزیع شده است.

وی با اشاره به اهمیت کنترل اضافه‌تناژ در محور‌های مواصلاتی استان تصریح کرد: اضافه‌بار یکی از عوامل مؤثر در تخریب زیرساخت‌های جاده‌ای به‌ویژه در محور‌های معدنی است و به همین منظور، تعداد گشت‌های کنترل جاده‌ای در این حوزه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۵ درصد افزایش یافته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین خاطرنشان کرد: در هفت‌ماهه امسال همچنین ۲۴۲ مورد گشت نظارتی در حوزه حمل مواد خطرناک انجام و ۴۸ هزار و ۵۲۴ برگه معاینه فنی صادر شده است.

معیری‌پور در پایان بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات سفر، توسعه نظارت بر ناوگان، ساماندهی فرآیند‌های حمل‌ونقل و حمایت از رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل تأکید کرد و تعامل دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های صنفی را در بهبود خدمات‌رسانی و افزایش رضایتمندی کاربران حمل‌ونقل عمومی ضروری دانست.

منبع: راهداری قزوین