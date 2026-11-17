باشگاه خبرنگاران جوان - سعید شیروانی دوست مدیر جهاد کشاورزی فسا اظهار کرد: عملیات برداشت پنبه از اواسط آبان ماه در سطح ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار از مزارع شهرستان آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود تا اوایل بهمن ماه بیش از ۹ هزار تن وش پنبه برداشت شود.

او با اشاره به نقش این محصول در ایجاد اشتغال فصلی، افزود: برداشت پنبه به ازای هر هکتار با به‌کارگیری بیش از ۸۰ نفرروز نیروی انسانی انجام می‌شود که سهم قابل توجهی در اشتغال‌زایی و تأمین درآمد کارگران فصلی دارد.

شیروانی دوست ادامه داد: کارخانه‌های پنبه‌پاک‌کنی فسا و داراب و همچنین استان‌های قم، اصفهان و یزد از عمده مراکز خریدار وش پنبه تولیدی کشاورزان شهرستان هستند که عملیات تصفیه و فرآوری این محصول را بر عهده دارند.

او بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان و توسعه کشت محصولات راهبردی در جهت رونق تولید و ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی تأکید کرد.

منبع: روابط عمومی جهاد کشاورزی فسا