باشگاه خبرنگاران جوان - در دنیای پرمشغله امروز که والدین زیر فشار کار، مسائل اقتصادی و استرس‌های روزمره زندگی می‌کنند، تربیت فرزندان اغلب به یک میدان جنگ فرسایشی تبدیل می‌شود. بسیاری از پدر و مادر‌ها با وجود عشق عمیقی که به فرزندان‌شان دارند، در لحظات بحرانی و طغیان‌های عاطفی کودک، کنترل خود را از دست می‌دهند و واکنش مناسبی نشان نمی‌دهند؛ صدای‌شان بالا می‌رود، تهدید می‌کنند و بلافاصله بعد از کاهش عصبانیت، با احساس عمیق پشیمانی روبه‌رو می‌شوند و در این فکر هستند که راه بهتری هم هست؟

می‌شود بدون ترساندن و تنبیه کردن، بچه‌هایی مسئولیت‌پذیر، آرام و خوش‌رابطه تربیت کرد؟

کتاب «بدون فریاد، بدون تنبیه» نوشته جان فوگل با ترجمه سمانه کدخدایی مرغزار که در انتشارات دکسا منتشر شده، برای پاسخ به همین نیاز بنیادین نوشته شده است. این اثر دعوتی است به بازنگری ریشه‌ای در سنت‌های تربیتی قدیمی که سال‌هاست کارآمدی خود را از دست داده‌اند. جان فوگل در صفحات نخستین کتاب با صراحتی تحسین‌برانگیز از تجربیات تلخ گذشته‌اش در مسیر فرزندپروری می‌گوید؛ از روز‌هایی که به‌عنوان پدری جوان، از فرط خستگی و عصبی بودن، کنترل خود را از دست می‌داده و کودک خردسالش را به خاطر رفتارهایش تنبیه می‌کرده است.

این اعتراف صمیمانه، نقطه عطف کتاب است. فوگل به پشتوانه دستاورد‌های نوین علم اعصاب و روان‌شناسی رشد، این حقیقت ساده، اما تکان‌دهنده را پیش روی مخاطب می‌گذارد: رفتار نادرست کودک، نشانه عصیان یا لجبازی عمدی نیست؛ بلکه انعکاس سیستم عصبی نابالغ و نیاز‌های برآورده نشده اوست. وقتی کودکی در بازار، میهمانی یا خانه دچار فروپاشی عاطفی می‌شود و جیغ می‌کشد، مغز او در حالت جنگ یا گریز قرار گرفته است. فریاد زدن یا تنبیه بدنی و کلامی والدین، نه‌تنها مغز متفکر کودک را آرام نمی‌کند، بلکه هورمون‌های استرس را در بدن او ترشح کرده و او را در حالت تدافعی عمیق‌تری فرو می‌برد. نویسنده با استناد به تحقیقات علمی ثابت می‌کند که تنبیه، مغز را در حالت ترس منجمد می‌کند، اما به کودک مهارت حل مسأله یا تنظیم هیجان نمی‌آموزد.

۴ گام مهم در تربیت فرزند

یکی از نقاط قوت کتاب، ساختار کاربردی و گام‌به‌گام آن است. فوگل به جای ارائه دستورالعمل‌های خشک و ایده‌آل‌گرایانه که در عمل غیرقابل اجرا هستند، به والدین یاد می‌دهد که چگونه فرآیند تربیت را از خود والد آغاز کنند.

رویکرد این کتاب بر چهار ستون کلیدی استوار است و در گام اول مدیریت هیجانات والد را مهم می‌داند. نویسنده به والدین پیشنهاد می‌دهد که اول خودتان آرام شوید. او تأکید می‌کند که تغییر رفتار کودک از خودش شروع نمی‌شود، بلکه از دگرگونی در حال روحی و هیجانی والد آغاز می‌شود. پدر و مادر آگاه می‌آموزند که محرک‌های عاطفی خود را بشناسند و پیش از واکنش شتاب‌زده، مکث کنند.

پاسخگویی آگاهانه به نیاز‌ها گام مهم دیگر در تربیت فرزندان است. کتاب به خواننده می‌گوید که به جای تمرکز کورکورانه روی رفتار بد، به ریشه‌یابی پیام‌های پنهان پشت آن رفتار بپردازد؛ نیازی که کودک به دلیل نداشتن مهارت زبانی، از طریق گریه، پرخاش یا لجبازی ابراز می‌کند.

عواقب منطقی به جای مجازات‌های خودسرانه نیز گام بعدی این مسیر است. کتاب، تفاوت ظریف، اما بسیار مهم میان تنبیه و پیامد منطقی را روشن می‌کند. تنبیه معمولاً شامل تحقیر، شرم و اعمال قدرت والد است، در حالی که پیامد منطقی به کودک کمک می‌کند تا با اثر طبیعی عمل خود روبه‌رو شود و در محیطی امن و بدون ترس، مسئولیت کارش را بپذیرد.

گام بعدی، ساختن رابطه امن و مبتنی بر اعتماد است. در این الگو، رابطه والد و فرزند بر هر چیز دیگری ارجحیت دارد. حتی در سخت‌ترین لحظات تنش، اتصال عاطفی باید حفظ شود تا کودک در کنار امنیت حضور والدین، مهارت‌های اجتماعی و درون‌فردی را بیاموزد.

در نهایت کتاب «بدون فریاد، بدون تنبیه» با ارائه مثال‌های ملموس، مکالمات واقعی میان والدین و فرزندان و راهکار‌های مناسب، به پدران و مادران کمک می‌کند تا در مواجهه با فرزند خود چه واکنشی داشته باشند. این اثر، یک دستورالعمل یک شبه نیست؛ یک سفر درونی است؛ سفری که به والدین یادآوری می‌کند برای تغییر دادن دنیای درون فرزندان شان، نخست باید جهان پرالتهاب درونی خود را به آرامش برسانند.

منبع: روزنامه ایران