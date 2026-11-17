باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - معاون هماهنگ‌کننده سپاه در این مراسم با اشاره به جایگاه الهی شهدا گفت: خانواده‌های شهدا طرف معامله با خداوند هستند و شهادت برای رزمندگان، سعادت و کامیابی است.

سردار حجت‌الله قریشی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه، در آیین بزرگداشت ۸۱ شهید سرباز سپاه که صبح سه‌شنبه در مجتمع فتح‌المبین برگزار شد، تکریم مقام شهید را اقدامی ارزشمند و معنوی دانست.

وی با اشاره به دستاورد‌های جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب گفت: در این دوران گام‌های مهمی برداشته شده و کشور مسیر پیشرفت را طی می‌کند.

قریشی با تأکید بر تحقق وعده‌های الهی در رویارویی با استکبار جهانی افزود: خداوند در طول دوران انقلاب اسلامی بار‌ها الطاف خود را شامل ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی کرده و این همان وعده الهی است.

وی با اشاره به آیه الهی درباره معامله جان و مال مؤمنان با بهشت گفت: خانواده‌های معظم شهدا و فرزندان آنان جایگاه بهشتی دارند؛ زیرا طرف معامله آنان خداوند است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه اظهار داشت: در دو جنگ تحمیلی هزار و ۶۰۰ سرباز شهید داشتیم و در جنگ رمضان نیز ۸۱ سرباز به شهادت رسیدند. شهادت سعادت است و شهدا مایه افتخار، عزت و بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی ایران و کشور در برابر دشمنان هستند.

وی با بیان اینکه دشمن در جنگ نظامی همه توان خود را به کار گرفت، اما شکست خورد، افزود: اینکه دشمن تهاجم و تحرک نظامی را به آخرین گزینه خود تبدیل کرده و به مسائل فرهنگی، اقتصادی و سیاسی روی آورده، نشان‌دهنده قدرت ماست.

قریشی گفت: دشمن از سر ناچاری تهدید نظامی مطرح می‌کند، اما این تهدید‌ها جز لفاظی نیست؛ چراکه دشمن حتی از بازکردن تنگه هرمز ناتوان است.

وی با اشاره به تاب‌آوری حیرت‌انگیز ملت ایران در برابر دشمن خاطرنشان کرد: دشمن با افزایش فشار اقتصادی می‌خواهد مقاومت ما را بشکند، اما خداوند در دل مردم آرامشی قرار داده که می‌توانند قدرتمندانه در برابر دشمن بایستند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه در پایان گفت: حضور ملت ایران در خیابان‌ها مایه افتخار و سرزندگی است؛ مردم بزرگ ایران به این باور رسیده‌اند که ایستادگی در برابر استکبار و شهادت در راه دفاع از کشور، سعادت و کامیابی است.