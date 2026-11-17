باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه ستاد اعتکاف استان گیلان با حضور حضرت آیت‌الله فلاحتی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه رشت و عضو مجلس خبرگان رهبری و اعضای این ستاد، برگزار شد.

در این نشست که با هدف برنامه‌ریزی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر آیین معنوی اعتکاف در ماه رجب تشکیل گردید، محورهای مهمی از برکات فردی و اجتماعی این عبادات و لزوم تسهیل حضور جوانان و نوجوانان مورد تأکید قرار گرفت.

حضرت آیت‌الله فلاحتی در ابتدای این نشست با تبیین معنای لغوی و شرعی اعتکاف، اظهار داشت: اعتکاف در لغت به معنای گوشه‌گزینی و توقف در یک مکان است، اما در اصطلاح شرع، حضور در خانه خدا برای انجام دستورات الهی است. این سنت که میراث پیامبر گرامی اسلام (ص) در دهه آخر ماه مبارک رمضان است، اکنون در ایام‌البیض ماه رجب به فرصتی بی‌نظیر برای صیقل دادن روح مبدل شده است.

امتداد سیره امام (ره) در تربیت نسل معاصر

حضرت آیت‌الله فلاحتی با اشاره به معجزه قرن و مکتب امام خمینی (ره)، خاطرنشان کرد: امام راحل همچون پیامبر اکرم (ص)، تمام طرح‌ها و نهادهای انقلابی از جمله سپاه پاسداران و نهادهای فرهنگی را برای ارتقای روحی و تربیت معنوی نسل معاصر بنا نهادند. اعتکاف نیز در همین راستا، یکی از ابزارهای قدرتمند برای تقویت درونی نظام و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن است.

در بخش دیگری از این نشست، نماینده ولی فقیه در گیلان بر نکات اجرایی مهمی تأکید کرد:گسترش اعتکاف به روستاها: وی خواستار کشانده شدن پرچم اعتکاف به روستاهای بزرگ و حماسه‌ساز استان شدند تا فرهنگ معنویت در دورترین نقاط نیز جاری شود.

تأکید بر عدم دریافت هزینه از خانواده‌هایی که به صورت جمعی (پدر با پسر یا مادر با دختران) و با تعداد فرزندان بالا در این مراسم شرکت می‌کنند.



حضرت آیت‌الله فلاحتی با استناد به آموزه‌های اخلاقی امام (ره)، خواستار پرهیز از سخت‌گیری‌های بی‌مورد و برنامه‌های خسته‌کننده برای جوانان شد و گفت: بگذارید جوانان در مسجد با هم بجوشند و از حضور در خانه خدا لذت ببرند. برنامه‌ها باید آهسته و پیوسته در دل‌ها بنشیند.

ضرورت پیوست رسانه‌ای و مستندسازی

در پایان، عضو مجلس خبرگان رهبری بر اهمیت تولید محتوای رسانه‌ای کوتاه و اثرگذار تأکید کرده و خواستار ساخت مستندهای دو دقیقه‌ای از حضور کودکان و نوجوانان در کنار والدین‌شان در مراسم اعتکاف شدند تا این قاب‌های ماندگار، پاسخی محکم به بایکوت رسانه‌ای دشمنان باشد.

امام جمعه رشت با دعا برای برگزاری اعتکافی پرشورتر و با معنویت بیشتر، از تمامی خادمان این ستاد قدردانی کرد و این حرکت بزرگ را زمینه‌ساز توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) دانست.

منبع: روابط عمومی