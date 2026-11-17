باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - معاون سوادآموزی خراسان جنوبی با اشاره به کسب رتبه ممتاز اداره سوادآموزی قاینات در استان، اجرای طرح‌های مختلف سوادآموزی را از عوامل این موفقیت دانست.

قادری، مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان قاینات نیز گفت: هدف از راه‌اندازی این مرکز تنها آموزش خواندن و نوشتن نیست و دوره‌هایی مانند فرزندپروری و آموزش خانواده، در کنار مهارت‌هایی همچون گلدوزی و گلیم‌بافی، برای مخاطبان برگزار می‌شود.

در این مرکز، آموزش‌های پایه با مهارت‌آموزی پیوند خورده تا زمینه ارتقای توانمندی‌های فردی، اجتماعی و شغلی شهروندان فراهم شود.

این مرکز به همت اداره سوادآموزی شهرستان قاینات راه‌اندازی شده است.