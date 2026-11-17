باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در جریان دیداری در حاشیه نشست مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC)، درباره اعمال تعرفه‌های گمرکی جدید با هدف تقویت تجارت میان دو کشور توافق کردند.

دفتر کارنی در بیانیه‌ای پس از این دیدار اعلام کرد که این اقدامات شامل معافیت‌های گمرکی اضافی برای صادرات کانادا به ارزش حدود ۴۰۰ میلیون دلار کانادا و همچنین کاهش بیشتر تعرفه‌ها بر برخی گروه‌های وارداتی فولاد و آلومینیوم از چین است.

پیش از این نیز نخست‌وزیر کانادا اعلام کرد در صورتی که مذاکرات تجاری با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای حفظ یکپارچگی صنعت خودروسازی آمریکای شمالی به نتیجه نرسد، کشورش ممکن است به سراغ شرکت‌های خودروسازی چینی برود.

کارنی همچنین تصریح کرد هرگونه سرمایه‌گذاری چین باید شامل تولید واقعی و گسترده در خاک کانادا باشد، نه صرفا مونتاژ قطعات وارداتی. به گفته وی، تحقق این هدف مستلزم رعایت استاندارد‌های مناسب کاری، ایجاد تاسیسات تولیدی و توسعه تدریجی زنجیره‌های تامین داخلی، از جمله استفاده از مواد معدنی حیاتی کانادا در تولید خودرو‌های برقی است.

منبع: النشره