باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس‌جمهور پزشکیان، در آیین تجلیل از مدال‌آوران المپیادهای علمی جهانی در سال ۲۰۲۶ در باشگاه دانش‌پژوهان جوان با اشاره به جلسات مکرر خود با جامعه علمی و دانشگاهیان کشور، اظهار داشت: علم وقتی با مهارت توأم باشد، می‌تواند برای حل مشکلات کشور مفید بود و راهکار ارائه کند و معتقدم هیچ عاملی نمی‌تواند در مسیر موفقیت کشور ما با استفاده از ظرفیت و توان نخبگان و دانشمندان مانع ایجاد کند.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه دشمنان با علم ما مشکل دارند و تلاش می‌کنند با ایجاد مانع در این مسیر ما را وادار به تسلیم کنند، تصریح کرد: با حضور نخبگان، متخصصان و کارآفرینان در میدان عمل برای هر مشکلی راه‌حل پیدا خواهیم کرد و تسلیم دشمنان متجاوز نخواهیم شد.

دکتر پزشکیان با تأکید بر اینکه شما نخبگان و دانش‌پژوهان دل به این آب و خاک ببندید و برای ساختن آینده کشور تلاش کنید، دشمنان را در تحقق اهداف‌شان ناکام خواهید گذاشت، گفت: دشمنان متجاوز تصور می‌کردند با به شهادت رساندن رهبر شهید فرماندهان نظامی و نخبگان و دانشمندان کشور می‌توانند مردم ایران را تسلیم و کشور ما را تسخیر کنند، اما با مقاومت و تاب‌آوری مردم موفق نشدند. ما با دانشمندان و نخبگان و کسانی که دل در این آب و خاک دارند بر مشکلات غلبه می‌کنیم و در مقابل دشمنان سر خم نخواهیم کرد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه در راه کسب علم و موفقیت نباید متوقف شویم و تا نهایت به حرکت خود ادامه دهیم، اظهار داشت: باید باور کنیم که می‌توانیم تا بی‌نهایت پیشرفت کنیم و برای بهتر شدن تلاش کنیم هر روز بهتر از دیروز باشیم و تحقق این هدف با وجود شما نخبگان و دانش‌پژوهان آینده‌ساز کشور، امکان‌پذیر است.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه با تمام وجود برای حوزه تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش و حل مشکلات این حوزه وقت می‌گذارم، گفت: معتقدم با کمک و همراهی شما می‌توان کارهای غیرممکن را ممکن کرد و تلاش ما در دولت این است که برغم همه مشکلات و موانع مسایل حوزه آموزش را حل کنیم و با مشارکت مردم و خیرین آموزش و پرورش کشور را بهترین خواهیم کرد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه در این مسیر از تجربیات بین‌المللی برای تحول در آموزش و مدیریت بهتر استفاده خواهیم کرد، افزود: در جلسات متعدد با دانشگاه‌ها و دانشگاهیان بر الگوبرداری و بهره‌مندی از تجربه کشورهای توسعه‌یافته و موفق در حوزه آموزش تأکید شده است.

دکتر پزشکیان در ادامه با بیان اینکه علاوه بر کسب مدال در رشته‌های مختلف علمی با تلاش شما نخبگان در عرصه عمل هم مدال خواهیم گرفت، اظهار داشت: تلاش ما این است و تأکید داریم که نخبگان و متخصصان در عرصه‌های مدیریت و میدان سازندگی کشور، حضور داشته باشند. شما اگر خود را برای حل مشکلات کشور مصمم کنید ما نیز در دولت بستر را برای مشارکت و حضور شما فراهم خواهیم کرد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه به وجود شما دانشمندان جوان افتخار می‌کنیم و قدردان والدین شما هستیم که بستر رشد و شکوفایی شما را فراهم کردند، گفت: امیدواریم دست به دست هم دهیم و با کمک به همراهی یکدیگر از بحرانی که استعمارگران و قلدران برای ایران عزیز ما ایجاد کرده‌اند، خارج شویم.

دکتر پزشکیان با تأکید بر اینکه دشمنان با علم ما مشکل دارند، خطاب به متجاوزان، گفت: اگر مرد جنگ هستید چرا زیرساخت‌های علمی کشور و دانشمندان ما را هدف قرار می‌دهید.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: دشمنان متجاوز، نخبگان و دانشمندان ما را ترور می‌کنند، نسل‌کشی می‌کنند، اما به دروغ از دمکراسی و حقوق بشر دم می‌زنند. ما باید در عمل دشمنان را مأیوس کنیم و اجازه قلدری و تجاوز به آنان ندهیم.

پزشکیان در پایان تأکید کرد: من همه شما دانشمندان جوان و آینده‌سازان کشور را دوست دارم و از حمایت و هرگونه کمکی به شما کوتاهی نخواهم کرد.

پیش از سخنان رئیس‌جمهور علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، و سیدرضا حسینی، رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان، در گزارشی ضمن قدردانی از توجه ویژه رئیس دولت چهاردهم به حوزه علم، تحقیق و دانشگاه و حمایت از دانشگاهیان کشور گزارشی از موفقیت و افتخارآفرینی‌های جوانان نخبه ایرانی در المپیادهای جهان ارائه کردند.

در این سخنان خیزش علمی در کشور و تبدیل باشگاه دانش‌پژوهان جوان به باشگاه آینده‌سازان ایران مهم‌ترین مأموریت نخبگان جوان علمی کشور عنوان شد.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان تأکید کرد: ما امروز از رقابت علمی صرف برای کسب مدال عبور کرده‌ایم و هدف ما کمک به حل مسایل کشور و تولید دانش و مهارت برای ساختن آینده است.

تأثیر دیپلماسی علمی برای معرفی ایران و توانمندی جوانان ایرانی به جهان، ضرورت شناخت دقیق و حمایت از ظرفیت‌های بالای نخبگان علمی کشور و همچنین دادن مأموریت علمی به نخبگان جوان برای حل مشکلات کشور از جمله مواردی بود که از سوی تعدادی از جوانان، مدال‌آور ایران در المپیادهای علمی جهانی مورد اشاره قرار گرفت.

در این مراسم با حضور رئیس‌جمهور از مدال‌آوران المپیادهای علمی جهانی در سال ۲۰۲۶، در رشته‌های اقتصاد، جغرافیا، شیمی، ریاضی، زیست‌شناسی، فیزیک، کامپیوتر، علوم زمینی، نجوم و اخترشناسی و هوش مصنوعی با اهداء لوح تقدیر تجلیل شد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت