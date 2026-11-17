باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا -در این آیین که با حضور حجت‌الاسلام کفشی امام جمعه، روحانی‌فرد دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان، اصغری جانشین شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، عربی معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش استان، رزاقی رئیس اداره امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی، دهقان دادستان و جمعی از مسئولان شهرستانی و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد، اصغری با هشدار نسبت به هدف قرار گرفتن دانش‌آموزان از سوی دشمن در جنگ رسانه‌ای، بر ضرورت تقویت مهارت «نه گفتن» و آگاهی‌بخشی در مدارس تأکید کرد.

وی با اشاره به موقعیت جنگی و تأثیر جنگ رسانه‌ای بر افکار نوجوانان، همکاری خانواده، مدرسه و نهادها را برای پیشگیری از اعتیاد ضروری دانست و خواستار اجرای برنامه‌های ویژه آموزشی و مشاوره‌ای برای مدارس عشایری و مناطق کم‌برخوردار شد.

همچنین عربی، معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش استان، ضمن تأکید بر آموزش و مقابله با اعتیاد، از اختصاص ۶۲۵ میلیون تومان برای ساخت و افتتاح زمین تایل‌کورت در یکی از مدارس شهرستان زیرکوه و ساخت ۴ زمین ورزشی خبر داد.

در پایان این آیین، شرکت‌کنندگان بر نقش مدارس، خانواده‌ها و دستگاه‌های مسئول در آگاهی‌بخشی به نسل نوجوان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تأکید کردند.