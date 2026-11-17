باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در حاشیه مراسم اختتامیه رویداد اینوفارم، با تأکید بر اهمیت تعامل میان بخش‌های علمی و تولیدی اظهار کرد: رویدادهای نوآورانه در حوزه کشاورزی گام مهمی در مسیر حمایت از ایده‌ها، فناوری‌ها و نوآوری‌های جدید و تبدیل آن‌ها به محصولات قابل استفاده در بخش تولید محسوب می‌شوند.

وی افزود: این رویداد با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و مشارکت فعال بخش خصوصی، انجمن‌ها، تشکل‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و پژوهشگران برگزار شده است تا زمینه هم‌رسانی ایده‌های نو و توسعه همکاری میان فعالان علمی و تولیدی فراهم شود.

نوری با اشاره به روند پیشرفت تجاری‌سازی نوآوری‌ها در بخش کشاورزی ادامه داد: اکنون شاهد شکل‌گیری فرآیند تجاری‌سازی ایده‌ها و نوآوری‌ها هستیم و پیش‌بینی می‌کنیم به‌زودی آثار ملموس این اقدامات را در عرصه امنیت غذایی کشور مشاهده کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: حمایت از این اقدامات به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و وزارت جهاد کشاورزی در کنار پژوهشگران و تولیدکنندگان و با مشارکت بخش خصوصی، برای تقویت زنجیره نوآوری و تجاری‌سازی محصولات کشاورزی تلاش می‌کند.

ضرورت تغییر الگوی حمایت از فناوری به محصولات نوآور

در ادامه این رویداد، حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور، نیز در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت اقتصادی‌سازی دانش در بخش کشاورزی اظهار کرد: الگوی حمایتی کشور باید از حمایت صرف از فناوری به سمت حمایت از محصولات نوآور تغییر کند تا زمینه سرمایه‌گذاری و ورود این محصولات به بازار فراهم شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره نوع حمایت‌های علمی از بخش کشاورزی گفت: در حال حاضر حدود ۶۱۱ شرکت دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته فعالیت می‌کنند که با در نظر گرفتن محصولات متنوع این شرکت‌ها، بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ محصول دانش‌بنیان در این بخش وجود دارد؛ با این حال، تمرکز اصلی ما در شرایط فعلی بر ارتقای کیفیت این محصولات است.

افشین با تأکید بر اهمیت فراهم کردن بستر اقتصادی برای توسعه نوآوری در بخش کشاورزی افزود: برای اینکه بخش کشاورزی بتواند نوآوری‌ها را جذب کند، باید زمینه سرمایه‌گذاری در این حوزه فراهم شود؛ از این رو، در حال تغییر الگوی حمایت در زنجیره نوآوری هستیم.

معاون علمی رئیس‌جمهور ادامه داد: به‌جای حمایت از فناوری‌هایی که ممکن است در مرحله آزمایشگاهی متوقف شوند، به دنبال حمایت از محصول نوآور هستیم. محصول نوآور به معنای طی شدن فرآیندی است که در آن یک ایده به شرکت تبدیل می‌شود، سرمایه‌گذاران خطرپذیر (VC) وارد میدان می‌شوند و در نهایت محصول تولیدشده به دست مشتری می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: تحقق این رویکرد می‌تواند به افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان باکیفیت در حوزه کشاورزی منجر شود.

افشین با اشاره به ظرفیت رویدادهای تخصصی در این زمینه تصریح کرد: رویدادهای جاری، از جمله فارم ۲، می‌توانند سرآغازی برای شکل‌گیری حمایت‌های گسترده و هماهنگ میان معاونت علمی ریاست‌جمهوری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و وزارت جهاد کشاورزی از شرکت‌های دانش‌بنیان باشند.

به گفته وی، حرکت از مرحله تولید دانش و فناوری به سمت تجاری‌سازی محصولات و ورود آن‌ها به بازار، از الزامات توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در بخش کشاورزی است و می‌تواند زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت نوآوری‌ها در تأمین امنیت غذایی کشور را فراهم کند.