باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - برآبادی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی، با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: در سفر اخیر معاون گردشگری به استان، به همراه دو مدیرکل گردشگری داخلی و خارجی، با فعالان گردشگری دیدار شد و در جلسه‌ای دغدغه‌ها و ظرفیت‌های استان از جمله گردشگری کشاورزی و ... مورد بررسی قرار گرفت.

او افزود: گردشگری نجوم و رونمایی از لوح ثبت آسمان تاریک سه‌قلعه صورت گرفت که یکی از ظرفیت‌های مغفول‌مانده استان است؛ همچنین در زمینه توسعه گردشگری خارجی، برنامه آن پیش از سفر معاون به استان در حال پیگیری بود و از پارسال که نمایشگاه ایران و افغانستان برگزار شد، رایزنی‌ها و دیدار‌ها ادامه داشت. اواخر سال گذشته طرح گذر از مرز‌ها به ۱۵ استان مرزی ابلاغ شد که تنها دو استان، از جمله استان ما، این طرح را اجرایی کردند. به دنبال این، توانستیم یکی از شرکت‌های خود را مجوز ورود گردشگری سیاحتی و ورود ۵۰ گردشگر از کشور افغانستان داشته باشیم و در سفر معاون بنا بر این شد ۵ شرکت از استان به این امکان مجهز شوند.

برآبادی بیان کرد: بازدیدی از روستای جهانی اصفهک صورت گرفت و مقرر شد جلسه‌ای در وزارتخانه با حضور نمایندگان برای رفع مشکلات زیرساختی این روستا برگزار شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی ادامه داد: تاکنون در طول عمر شهرنشینی بیرجند، کاوش و باستان‌شناسی هدفمندی نداشتیم؛ با پیگیری و همکاری دانشگاه بیرجند پارسال مجوز کاوش را گرفتیم که مصادف با جنگ شد، بنابراین از مهر امسال این اتفاق از ارگ بهارستان آغاز شد. دستاورد مهم این کاوش این بود که فهمیدیم تاریخ مدنی و شهرنشینی به پیش از آنچه فکر می‌کردیم برمی‌گردد؛ کاوش‌هایی در فصل‌های بعدی و سال‌های آینده در شهر بیرجند برای به دست آوردن اطلاعات دقیق‌تر و بیشتر صورت می‌گیرد.

او عنوان کرد: همچنین کاوشی در شهرستان سرایان، شهر آیسک و شهر فردوس صورت گرفت و داده‌های خوبی به دست آمد که تاریخ و پیشینه استان را چند هزار سال به عقب برد.

برآبادی تصریح کرد: پاییز فصل طلایی گردشگری استان است و نقاط غربی و کویری دمای مناسب‌تری برای گردشگری در این فصل دارند. همچنین محصولات کشاورزی زیادی مثل زعفران، زرشک، گل‌های نرگس، خرما و ... در این فصل وجود دارد؛ بنابراین بررسی این ظرفیت‌ها و شناسایی برای ثبت در فهرست گردشگری کشور صورت می‌گیرد. یک جشنواره برای ثبت باید تداوم داشته باشد، در نتیجه تلاش برای استمرار در برگزاری این جشنواره‌ها صورت می‌گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی اظهار کرد: به همراه برگزاری این جشنواره‌ها، یک کمپر و کاروان را آوردیم تا کار تولید محتوا و ثبت این جشنواره‌ها را دنبال کنند.

او گفت: علاوه بر این جشنواره‌ها و رویداد‌های کشاورزی، جشنواره‌ای مختص کودکان به نام کاغذباد‌ها در فردوس برگزار کردیم که به ثبت رسید. در برنامه داریم رویداد‌های صنایع دستی را برگزار کنیم.