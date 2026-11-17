باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از محور‌های کلیدی و اصلی در زمینه تحقق دولت الکترونیک، حرکت به سمت هوشمندسازی در ارائه خدمات به مردم است و مگاپروژه اصلی وزارت اقتصاد در زمینه حرکت به سمت دولت الکترونیک نیز استقرار همین موضوع در تمامی دستگاه‌های تابعه این وزارتخانه است؛ در همین رابطه نیز یکی از محور‌های اصلی هوشمندسازی در زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد، امکان اخذ الکترونیک و غیرکاغذی خسارات در صنعت بیمه است؛ در همین راستا، بیمه مرکزی و شرکت‌های فناوری زیرمجموعه بیمه مرکزی، با تکمیل روند هوشمندسازی، از ابتدای آذرماه به سمت حذف کامل اسناد کاغذی در حوزه بیمه شخص ثالث و بدنه وسایل نقلیه حرکت خواهند کرد و شاهد الکترونیکی و غیرکاغذی شدن کلیه فرآیند‌ها در این بخش خواهیم بود.

در همین راستا، طبق اعلام موسی رضایی رئیس کل بیمه مرکزی، از اول آذرماه تمامی شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند دریافت اسناد و مدارک فیزیکی برای رسیدگی به خسارات خودرو را حذف کنند و قرار است تمام مراحل مربوط به تشکیل پرونده و رسیدگی به خسارت به صورت الکترونیکی انجام شود.

بدین ترتیب شرکت‌های بیمه موظفند با راه‌اندازی سامانه مشخص، امکان انجام کامل فرآیند اعلام خسارت، تشکیل پرونده، پیگیری و پرداخت خسارت را به‌صورت غیرحضوری (برخط) برای تمامی بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان فراهم کنند. با این اقدام، فرایند ارزیابی و پرداخت خسارت از زمان وقوع حادثه تا تسویه آن در بستر الکترونیکی انجام خواهد شد و با مدیریت یکپارچه پرونده‌ها، زمان پرداخت خسارت به حداقل می‌رسد.

حمید بهزادی‌بخش مدیرعامل فناوری صنعت بیمه کشور در گفت‌وگو با «رادیو اقتصاد» با اهمیت تحقق دولت الکترونیک با محوریت توسعه هوشمندسازی فرآیند‌ها و پرداخت غیرحضوری خسارت بیمه بدنه و شخص ثالث گفت: یکی از محور‌های کلیدی در مسیر تحقق دولت الکترونیک و اصلاح نظام اداری کشور، حرکت به سمت هوشمندسازی فرآیند‌ها و ارائه خدمات غیرحضوری به مردم است. در این مسیر، رویکرد جدید بیمه مرکزی، در زمینه توسعه خدمات الکترونیکی و تسریع تحول دیجیتال در صنعت بیمه، شایسته تقدیر است.

صنعت بیمه به دلیل ارتباط مستقیم با زندگی روزمره مردم و نقش مهمی که در جبران خسارات مالی ایفا می‌کند، از ظرفیت بالایی برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برخوردار است. حرکت به سمت حذف اسناد کاغذی و الکترونیکی‌کردن فرآیند‌های بیمه‌ای، اقدامی ضروری برای کاهش بروکراسی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: بر همین اساس، بیمه مرکزی با همکاری شرکت‌های فناوری فعال در این حوزه، از ابتدای آذرماه فرآیند حذف کامل اسناد کاغذی در رشته‌های بیمه شخص ثالث و بدنه اتومبیل را اجرایی می‌کند. بر مبنای این تحول، شرکت‌های بیمه موظف خواهند بود با راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌های الکترونیکی، امکان انجام تمامی مراحل مرتبط با دریافت خسارت، از اعلام حادثه و تشکیل پرونده گرفته تا پیگیری وضعیت و پرداخت خسارت را به‌صورت کاملاً غیرحضوری و برخط برای تمامی بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان فراهم کنند. به این ترتیب، فرآیند سنتی و کاغذمحور رسیدگی به خسارات خودرو جای خود را به سازوکاری یکپارچه، سریع و هوشمند خواهد داد.

مدیرعامل یکی از شرکت‌های حوزه فناوری صنعت بیمه کشور با اشاره به اهمیت مهم و مزیت کلیدی غیرحضوری کردن فرآیند پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث برای مردم گفت: یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این اقدام، کاهش قابل‌توجه مراجعات حضوری و صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های مردم است. در شرایطی که وقوع تصادف و خسارت خودرو به‌اندازه کافی برای افراد با دغدغه‌های مالی و روانی همراه است، ضرورت ندارد زیان‌دیدگان برای تشکیل پرونده، تحویل مدارک و پیگیری وضعیت خسارت، با مراجعات مکرر به شعب بیمه و فرآیند‌های اداری طولانی مواجه شوند. الکترونیکی‌شدن کامل این فرآیندها، امکان ثبت و پیگیری درخواست‌ها را بدون محدودیت مکانی و در بستر سامانه‌های برخط فراهم می‌کند و دسترسی آسان‌تر و شبانه‌روزی به خدمات بیمه‌ای را در اختیار مردم قرار می‌دهد. از سوی دیگر، مدیریت یکپارچه پرونده‌های خسارت و حذف فرآیند‌های دستی و کاغذی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش زمان ارزیابی و پرداخت خسارت داشته باشد.

هنگامی که تمامی اطلاعات و مستندات موردنیاز از زمان اعلام حادثه تا مرحله نهایی تسویه در یک بستر الکترونیکی ثبت و پردازش شود، امکان پیگیری سریع‌تر پرونده‌ها، کاهش خطا‌های انسانی و جلوگیری از اتلاف وقت در فرآیند‌های اداری فراهم خواهد شد و هدف اصلی از این تحول آن است که فاصله زمانی میان وقوع حادثه و جبران خسارت به حداقل برسد و مردم بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن از خدمات بیمه‌ای خود بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: نکته مهم دیگر، افزایش شفافیت و تقویت نظارت‌پذیری در صنعت بیمه است. با الکترونیکی‌شدن فرآیندها، مراحل مختلف رسیدگی به پرونده‌های خسارت قابلیت ثبت، رصد و ارزیابی دقیق‌تری پیدا می‌کنند و امکان نظارت مؤثرتر بر عملکرد شرکت‌های بیمه فراهم می‌شود. همچنین حذف اسناد فیزیکی، هزینه‌های نگهداری و بایگانی مدارک را کاهش داده و زمینه محدودشدن خطا‌ها و تخلفات احتمالی در فرآیند رسیدگی به خسارات را فراهم می‌کند. چنین رویکردی علاوه بر افزایش بهره‌وری شرکت‌های بیمه، می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و ارتقای رضایت بیمه‌گذاران از خدمات این صنعت منجر شود.

بهزادی بخش در پایان گفت: حذف کامل اسناد کاغذی در رشته‌های شخص ثالث و بدنه اتومبیل از ابتدای آذرماه، گامی در مسیر تحول دیجیتال و هوشمندسازی صنعت بیمه کشور است که نتیجه آن کاهش هزینه‌ها، حذف بروکراسی، تسریع ارائه خدمات و بهبود تجربه مردم است.

حرکت به سمت بیمه‌گری هوشمند و غیرحضوری، ضمن تسهیل فرآیند دریافت خسارت برای شهروندان، زمینه افزایش شفافیت، بهره‌وری و کارآمدی صنعت بیمه را فراهم می‌کند.