باشگاه خبرنگاران جوان - مجید کوهی با اشاره به آخرین نقشه‌ها و الگو‌های پیش‌یابی هواشناسی، اظهار کرد: براساس بررسی‌های انجام شده طی روز‌های پنجشنبه و جمعه (۲۸ و ۲۹ آبان‌ماه)، با حاکمیت کم‌فشار سطح زمین در منطقه، شاهد وزش باد‌های تند تا نسبتاً شدید جنوبی موسوم به «گرمیج» در مناطق مختلف استان خواهیم بود.

او افزود: این شرایط جوی به‌ویژه در شهرستان‌های خلخال، کوثر، نمین، نیر، سرعین، اردبیل، مشگین‌شهر، انگوت و گرمی محسوس‌تر خواهد بود و در بعد از ظهر و عصر روز پنجشنبه، سرعت وزش باد در مناطق مرکزی استان گاهی به ۵۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به مخاطرات احتمالی ناشی از تشدید وزش باد تصریح کرد: با توجه به سرعت وزش باد، احتمال خسارت به بنر‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی، شکستن شاخه‌ها و درختان کهنسال، آسیب به سازه‌های سبک و همچنین خسارت به پوشش گلخانه‌ها وجود دارد.

کوهی ادامه داد: یکی دیگر از مخاطرات احتمالی این شرایط جوی، ایجاد خطر برای پیمانکاران و کارگرانی است که در نمای بیرونی ساختمان‌های مرتفع مشغول فعالیت هستند، بنابراین ضروری است فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی در ارتفاع با توجه به شرایط جوی و رعایت کامل نکات ایمنی مدیریت شود.

او با تأکید بر ضرورت آمادگی شهروندان و دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: توصیه می‌شود شهروندان نسبت به استحکام‌بخشی سازه‌های سبک، ایمن‌سازی تابلو‌های تبلیغاتی و بررسی پوشش گلخانه‌ها اقدام کنند و از قرار گرفتن در مجاورت درختان کهنسال و سازه‌های ناپایدار در زمان وزش باد شدید خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل در پایانادامه از شهروندان خواست؛ ضمن توجه به اطلاعیه‌ها و هشدار‌های هواشناسی، توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند تا از بروز خسارات احتمالی ناشی از وزش باد‌های شدید در سطح استان پیشگیری شود.

منبع: هواشناسی