باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اجاق‌های نفتی که در غزه با نام محلی «بوابیر الگاز» شناخته می‌شوند و پیش‌تر به وسایلی قدیمی و یادگاری در خانه برخی خانواده‌های فلسطینی تبدیل شده بودند، بار دیگر به آشپزخانه‌ها بازگشته‌اند. بحران کمبود گاز مایع برای پخت‌وپز و افزایش قیمت آن، فلسطینیان را به جست‌وجوی راه‌های جایگزین برای تهیه غذا و گرم کردن آب واداشته است.

نشانه‌های بحران کمبود گاز پخت‌وپز در غزه از زمان آغاز جنگ رژیم تروریستی اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳ و بسته شدن کامل گذرگاه‌ها و جلوگیری از ورود کالا، از جمله گاز، آشکار شد. در آن زمان، فلسطینیان برای پخت‌وپز و گرم کردن آب به روش‌های جایگزین روی آوردند؛ ابتدا با هیزم آتش روشن کردند، اما با تمام شدن هیزم و افزایش قیمت آن، به سوزاندن مقوا، پلاستیک، لباس و کفش‌های فرسوده روی آوردند.

با آغاز اجرای توافق آتش‌بس در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، گشایش محدودی در این وضعیت ایجاد شد و رژیم تروریستی اسرائیل اجازه ورود روزانه ۵ تا ۹ کامیون حامل گاز را صادر کرد؛ البته ورود این کامیون‌ها در روز‌های تعطیل هفتگی، جمعه و شنبه، متوقف بود. بررسی داده‌های اداره نفت غزه از سوی خبرگزاری آناتولی نشان می‌دهد این میزان، حتی از حداقل نیاز روزانه این منطقه و مقادیر پیش‌بینی‌شده در پروتکل انسانی توافق نیز کمتر بوده است.

رژیم تروریستی اسرائیل در مارس گذشته این میزان را به روزانه ۴ تا ۵ کامیون و تعداد روز‌های ورود را به حدود دو روز در هفته کاهش داد.

در پی تداوم کمبود گاز و افزایش قیمت سوخت و هیزم، برخی فلسطینیان استفاده از اجاق‌های نفتی قدیمی را راهی سریع‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر برای پخت‌وپز و گرم کردن آب یافته‌اند. این اجاق‌ها با استفاده از گازوئیل صنعتی کار می‌کنند که قیمت آن در مقایسه با گاز مایع پایین‌تر است.

بر اساس گزارش آناتولی، قیمت هر لیتر گازوئیل صنعتی به ۲۰ شکیل، معادل حدود ۶.۷ دلار، رسیده است؛ در حالی که قیمت هر کیلوگرم گاز مایع در بازار سیاه بین ۷۰ تا ۱۲۰ شکیل، معادل حدود ۲۳.۳ تا ۴۰ دلار، است. هرچند قیمت هر کیلوگرم گاز از طریق اداره نفت غزه ۹.۳ شکیل، حدود ۳.۱ دلار، تعیین شده، اما محدودیت عرضه و صف‌های طولانی که گاهی دریافت یک کپسول ۶ تا ۸ کیلوگرمی را تا سه ماه به تاخیر می‌اندازد، مردم را به خرید از بازار سیاه با قیمت‌های بالا سوق داده است.

نیاز به اجاق‌های نفتی

حسن الشبراوی، فلسطینی ساکن غزه، پس از چندین بار آوارگی سرانجام در شهر خان‌یونس در جنوب این منطقه ساکن شده و کارگاه کوچکی برای تعمیر اجاق‌های قدیمی راه‌اندازی کرده است. او به خبرگزاری آناتولی گفت: «چندین بار از بیت‌حانون در شمال غزه آواره شدیم و اکنون بیش از دو سال است که در خان‌یونس زندگی می‌کنیم.»

او می‌افزاید: «محاصره شدید اسرائیل ما را وادار کرد مغازه کوچکی برای تعمیر اجاق‌ها باز کنیم تا بتوانیم این وسایل را در اختیار مردم قرار دهیم. در گذشته اجاق‌ها و قطعات یدکی آنها به‌راحتی پیدا می‌شد، اما امروز هیچ‌چیز در دسترس نیست.»

الشبراوی می‌گوید فلسطینیان برای تامین سوخت جایگزین، به استفاده از بقایای جنگ اسرائیل روی آورده‌اند؛ سوختی صنعتی که از سوزاندن بقایای پلاستیک، نایلون، صندلی و دیگر مواد به دست می‌آید. برخی افراد این مواد را از میان آوار جمع‌آوری و در کوره‌هایی که دور از مناطق مسکونی ساخته‌اند، می‌سوزانند.

قطعات یدکی جایگزین

بحران تنها به کمبود اجاق‌ها محدود نمی‌شود، بلکه قطعات یدکی مورد نیاز برای تعمیر اجاق‌های نفتی نیز به‌شدت کمیاب شده‌اند. الشبراوی می‌گوید قطعاتی که در گذشته با مبلغی ناچیز تهیه می‌شدند، اکنون چندین برابر قیمت پیدا کرده‌اند؛ این در حالی است که پیش از جنگ، قیمت یک اجاق کامل به ۵۰ شکیل هم نمی‌رسید.

بر اساس گزارش آناتولی، قیمت اجاق‌های نفتی اکنون به حدود ۱۲۰۰ شکیل، معادل ۴۰۰ دلار، رسیده و هزینه تعمیر آنها نیز به دلیل کمبود قطعات یدکی افزایش یافته است.

الشبراوی توضیح می‌دهد: «مردم برای ساخت واشر چرمی زیر اجاق، از چرم کفش استفاده می‌کنند تا بتوانند آن را روشن کنند و با امکانات موجود، بخشی از رنج خود را کاهش دهند.» این قطعه چرمی در پمپ دستی اجاق قرار می‌گیرد و برای ایجاد فشار هوای لازم جهت روشن کردن آن استفاده می‌شود؛ اما قطعات اصلی آن اکنون به‌ندرت پیدا می‌شوند.

او می‌افزاید حتی سرشعله اجاق نیز دیگر در دسترس نیست و مردم تلاش می‌کنند آن را تغییر دهند یا از قطعات جایگزین استفاده کنند. الشبراوی با اشاره به دشواری‌های زندگی فلسطینیان می‌گوید: «همه این کار‌ها به اموری تقریبا ناممکن تبدیل شده است، اما تلاش می‌کنیم هر چیزی را که می‌توانیم فراهم کنیم تا به زندگی ادامه دهیم و ابتدایی‌ترین نیاز‌های مردم و خودمان را تامین کنیم.»

بازگشت به گذشته

شوقی ابومغنی، فلسطینی آواره در خان‌یونس، می‌گوید خرید اجاق نفتی انتخاب دلخواه او نبوده، بلکه نتیجه مستقیم کمبود گاز و سوخت و افزایش قیمت آنهاست. او به آناتولی گفت: «برای تهیه یک اجاق آمده‌ام تا از آن به‌عنوان جایگزین گاز استفاده کنم. قیمت گاز بالاست و هر چند وقت یک‌بار می‌توانیم کپسول ۸ کیلوگرمی را پر کنیم؛ مقداری که کافی نیست.»

این مرد ۶۱ ساله می‌افزاید قیمت هیزم و سوخت نیز بالاست و مردم توان تهیه آنها را ندارند؛ به همین دلیل به دنبال اجاق نفتی یا هر وسیله جایگزین ارزان‌تری هستند. او می‌گوید: «پس از جنگ، دوباره به استفاده از وسایلی روی آورده‌ایم که دیگر از آنها استفاده نمی‌کردیم. به دوران اجاق‌های نفتی و حتی پیش از آن بازگشته‌ایم.»

ابومغنی با اشاره به ناتوانی مردم در خرید گاز می‌گوید حتی زمانی که خانواده‌ای موفق به تهیه ۸ کیلوگرم گاز می‌شود، این مقدار برای ۲۰ روز هم کافی نیست. او وضعیت زندگی در غزه را این‌گونه توصیف می‌کند: «به عصر حجر و دوران اجدادمان بازگشته‌ایم؛ نه گاز داریم، نه هیزم و نه سوخت.»

تداوم بحران انسانی در غزه

از اکتبر ۲۰۲۳، رژیم تروریستی اسرائیل با حمایت آمریکا جنگی را در غزه آغاز کرده که بیش از ۷۴ هزار شهید و بیش از ۱۷۵ هزار زخمی برجای گذاشته است و بیشتر قربانیان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

علاوه بر تلفات انسانی، حدود ۹۰ درصد زیرساخت‌های غزه تخریب شده و سازمان ملل هزینه بازسازی این منطقه را ۷۱.۴ میلیارد دلار برآورد کرده است.

همچنین رژیم تروریستی اسرائیل از ورود مقادیر توافق‌شده مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی، اقلام اسکان و خانه‌های پیش‌ساخته به غزه جلوگیری می‌کند؛ منطقه‌ای که حدود ۲.۴ میلیون فلسطینی، از جمله ۲.۱۵ میلیون آواره، در شرایطی فاجعه‌بار در آن زندگی می‌کنند.

منبع: آناتولی