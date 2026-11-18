باشگاه خبرنگاران جوان - رضا عباس‌آبادی دانشور، رییس کمیسیون تخصصی لاستیک و روغن خودروی اتاق اصناف ایران در گفت‌و‌گو با رادیو «اقتصاد» درمورد اجرای طرح تنظیم بازار لاستیک و روغن خودرو گفت: جهش قیمت روغن خودرو به عوامل مختلفی بستگی داشته است و کارخانه تولید روغن (پالایشگاه‌ها) برای این که بتوانند روغن خودرو تولید کنند به واردات مکمل‌هایی نیاز داشته‌اند که مسیر ورود به کشور تغییر کرد و تا حدی با کمبود ادتیو روبه‌رو شدند و یا این که این کارخانه‌ها مجبور شدند از راه‌های دیگری جایگزین کنند. در نتیجه، قیمت روغن خودرو تا حدودی تغییر پیدا کرده است. اما در حال حاضر، هر ۴ پالایشگاه داخلی در وضعیتی هستند که می‌توانند نیاز مصرف خودرو‌های داخلی را تأمین کنند.

دانشور ادامه داد: برای تنظیم بازار و عرضه مستقیم کالا تصمیم‌هایی گرفته شد و این کالا شامل لاستیک و روغن موتور می‌شود؛ بدین شکل که حدوداً ۳۰۰ واحد صنفی انتخاب شدند؛ افرادی که از اتحادیه مربوطه مجوز‌های لازم و جواز کسب منظمی دارند و در سامانه جامع تجارت صاحب کد هستند.

رییس کمیسیون تخصصی لاستیک و روغن خودروی اتاق اصناف گفت: بر اساس این طرح، حدود ۳۰۰ واحد صنفی منتخب و دارای مجوز در مناطق ۲۲ گانه تهران انتخاب شدند که به طور مستقیم، کالا را از کارخانه به دست مصرف‌کننده نهایی برسانند. یعنی هم صاحب خودرو بتواند لاستیک خودروی خود را بدون واسطه عوض کند و هم برای عوض کردن روغن خودرو به این واحد‌های صنفی مراجعه کند و این موضوع به دلیل تنظیم بازار، عرضه مستقیم و تعدیل قیمت‌هاست تا مصرف‌کننده نهایی بتواند کالا را به قیمت واقعی خود دریافت کند.

دانشور ادامه داد: این واحد‌های صنفی به میزان تولید کارخانه‌ها انتخاب شده‌اند و پاسخگویی این کارخانه‌ها به اندازه ۳۰۰ واحد صنفی بوده است که این واحد‌ها با نصب بنر‌های مشخص در ابتدای ورودی واحد‌های صنفی خود در سطح شهر موظف به عرضه مستقیم لاستیک و روغن موتور به مصرف‌کننده نهایی شده‌اند که هم، سود منطقی و متعادل خود را دریافت می‌کنند و هم تعویض روغن و لاستیک انجام می‌دهند و گالن‌فروشی برای این واحد‌های صنفی ممنوع است.

رییس کمیسیون تخصصی لاستیک و روغن خودروی اتاق اصناف افزود: هدف تنظیم بازار و عرضه مستقیم است. یعنی برای مصرف‌کننده نهایی که به روغن خودرو نیاز دارد و برای این که از سوداگری جلوگیری شود طرح تنظیم بازار لاستیک و روغن خودرو پیشنهاد شده است و با اجرای این طرح، قیمت روغن خودرو بسیار کاهشی شده است و یک گالن حدود ۴ لیتری که مصرف همه خودرو‌های سواری است حدود یک میلیون و ۸۰۰-۷۰۰ هزار تومان قیمت دارد. به همین دلیل گالن‌فروشی ممنوع شده است.