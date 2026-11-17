باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزیر حمل‌ونقل آمریکا ادعا کرد که سامانه اداره هوانوردی فدرال این کشور (FAA) روز جمعه، هم‌زمان با وقوع اختلال گسترده در ترافیک هوایی سراسر آمریکا، هدف حمله سایبری قرار نگرفته است؛ موضوعی که به گفته وی، تمامی نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا نیز آن را تأیید کرده‌اند.

شان دافی در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس‌نیوز اظهار داشت: «به دستور دونالد ترامپ، تمامی نهاد‌های اطلاعاتی ما شامگاه جمعه این موضوع را بررسی کردند و هیچ‌یک نشانه‌ای از هک شدن سامانه ما مشاهده نکردند.»

وی افزود: «بنابراین، تصور می‌کنم مشکل از شبکه، روتر یا خطای نصب بوده است.»

اداره هوانوردی فدرال آمریکا روز ۱۳ نوامبر، به‌دلیل قطعی ارتباطات در مراکز کنترل ترافیک هوایی، پرواز‌های خروجی را در سراسر این کشور برای بیش از چهار ساعت متوقف کرد.

این رویداد طولانی‌ترین توقف سراسری پرواز‌ها در آمریکا طی ۲۵ سال گذشته بود و در پی آن، بیش از ۱۰ هزار پرواز در روز‌های جمعه و شنبه لغو شد.

وزیر حمل‌ونقل آمریکا علت این اختلال را فرسودگی شدید سامانه کنترل ترافیک هوایی این کشور اعلام کرد و گفت روتر‌های این سامانه قدیمی توانایی مدیریت حجم بالای ترافیک را نداشته‌اند.

منبع: تاس