باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - خط دست‌نویس میکل‌آنژ در عصر دیجیتال دوباره متولد شده است. به گزارش «آرت‌تریبیون» (Artribune)، فونت «میکل‌آنژلوس» (Michelangelus) با الهام از دست‌نوشته‌های اصلی این هنرمند بزرگ دوره رنسانس و به سفارش «فابریکا دی سان پیترو» (Fabrica di San Pietro) با همکاری مایکروسافت و استودیوی خلاق «استودیوگوستو» (Studiogusto) خلق شده است.

اکنون هر کسی می‌تواند با زبان بصری یکی از بزرگ‌ترین استادان تاریخ هنر ارتباط برقرار کند؛ این فونت برای دانلود رایگان و استفاده در مجموعه «مایکروسافت آفیس» در دسترس است.

شایان ذکر است که «میکل‌آنژلوس» چیزی فراتر از یک فونت ساده است؛ این اثر همچون پلی منحصر‌به‌فرد میان میراث هنری رنسانس و فناوری مدرن عمل می‌کند.

این پروژه شامل بررسی بیش از ۳۰۰ سند تاریخی از «آرشیو رسولی واتیکان» و «کازا بووناروتی» (Casa Buonarroti) در فلورانس بود. متخصصان ویژگی‌های متمایز خط میکل‌آنژ، از جمله تناسبات حروف، زاویه شیب، پویایی ضرب‌قلم‌ها و ریتم نوشتار او را تحلیل کردند. نتیجه کار به‌خوبی جوهره اصلی دست‌خط او را بازتاب می‌دهد: ترکیبی از انرژی پرشور و هماهنگی دقیق و منضبط.

طراحانی به نام‌های برتیرامی و استفانو کالیاندرو، به همراه مدیر خلاقیت «استودیوگوستو»، برای بررسی دست‌نوشته‌های اصلی میکل‌آنژ به آرشیو‌های واتیکان مراجعه کردند. آنها عناصر خاص و منحصربه‌فردی مانند نقطه کوچکی که بالای حرف «h» یا زیر حرف «y» قرار می‌گرفت را حفظ کردند و «قواعد» پنهانی را که بر خط او حاکم بود، کشف نمودند. کالیاندرو می‌گوید: «ما تلاش کردیم این شبکه نامرئی را بازسازی کنیم و آن را همچون چارچوبی معماری برای این الفبا در نظر گرفتیم.»

کار طراحی با حروف کوچک (ایتالیک) آغاز شد که مستقیماً بر اساس دست‌خط خود میکل‌آنژ شکل گرفته‌اند. حروف معمولی (استاندارد) و حروف بزرگ نیز عمدتاً برگرفته از کتیبه‌های این هنرمند بر روی اثر «پیه‌تا» (Pietà) که مریم مقدس را در حال در آغوش گرفتن پیکر مسیحِ درگذشته نشان می‌دهد و همچنین کتیبه‌های گوناگون موجود در «کلیسای سنت پیتر» (Basilica di San Pietro) هستند.

طراحی این تایپ‌فیس در ابتدا با الهام از امضای میکل‌آنژ شکل گرفت و در این میان، حرف کوچک «g» به یکی از شاخص‌ترین و مهم‌ترین حروف این مجموعه تبدیل شد. *Michelangelus* از سنت خوش‌نویسی فلورانسی الهام گرفته است؛ شیوه‌ای که در دوران میکل‌آنژ توسط هنرمندان و بازرگانان به کار می‌رفت.

آژانس «استودیوگوستو» (Studiogusto) با انجام پژوهش‌هایی در واتیکان، به بررسی کتیبه‌ها، مجسمه‌ها و جزئیات معماری متعلق به دوره‌ها و مدیوم‌های گوناگون از جمله حروف بزرگ رومی که بر روی نوار موربِ تندیس *پیه‌تا* (Pietà) حک شده‌اند، و همچنین کتیبه‌های لاتین موجود در کلیسای سنت پیتر و کلیسای سیستین، پرداخت.

این مجموعه جدید شامل بیش از ۵۰۰ کاراکتر، از جمله نماد‌های تاریخی و مذهبی است و در چهار سبک عرضه می‌شود: معمولی (Regular)، مورب (Italic)، نیمه‌ضخیم (Semibold) و نیمه‌ضخیمِ مورب (Semibold Italic).

منبع: Naukatv.ru