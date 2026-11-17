باشگاه خبرنگاران جوان - میرداود سیدی با اشاره به تفاوت شرایط امسال با سال‌های گذشته گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های انجام‌شده و آسیب‌های واردشده به برخی تأسیسات گازی در جریان جنگ ۴۰ روزه، ۱۱ استان کشور در معرض احتمال بروز تنش گازی قرار گرفته‌اند. در این میان، استان‌های خراسان شمالی، گلستان و مازندران شرایط حساس‌تری دارند و در هشت استان دیگر، از جمله اردبیل، احتمال افت فشار یا قطعی گاز در بخش‌هایی از شبکه وجود دارد.

او افزود: در استان اردبیل، مناطق شمالی که در انتهای شبکه گازرسانی قرار دارند، بیشتر در معرض احتمال افت فشار یا قطعی گاز هستند. به همین دلیل، علاوه بر برنامه‌های معمول تأمین سوخت صنایع و مصرف‌کنندگان عمده، تمهیدات لازم برای تأمین سوخت جایگزین در بخش خانگی نیز پیش‌بینی شده است.

سیدی با اشاره به برگزاری مانور سوخت‌رسانی اضطراری در استان گفت: با محوریت شرکت گاز استان، مانور آمادگی در برابر قطعی گاز و نحوه سوخت‌رسانی اضطراری به مردم در حال برگزاری است. در این زمینه، ذخیره‌سازی نفت سفید و گاز مایع در دستور کار قرار گرفته تا در صورت بروز شرایط اضطراری، امکان تأمین و توزیع سوخت مورد نیاز هم‌استانی‌های عزیز فراهم باشد.

او با تأکید بر اهمیت حفظ پایداری شبکه برق افزود: یکی از سناریو‌های مهمی که باید به آن توجه داشته باشیم، احتمال بروز محدودیت در تأمین برق است؛ چراکه بسیاری از تجهیزات گرمایشی منازل، از جمله پکیج‌ها، برای فعالیت به برق نیاز دارند. از این‌رو، حفظ پایداری فعالیت نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان از اولویت‌های مهم ما محسوب می‌شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل اظهار داشت: با توجه به محدودیت‌های ایجادشده در تأمین گاز نیروگاه سبلان از نیمه دوم سال، تأمین سوخت آن از طریق سوخت مایع در دستور کار قرار گرفته و مخازن این نیروگاه نیز شارژ شده است تا زمینه استمرار تولید برق و جلوگیری از بروز اختلال در شبکه برق استان فراهم شود.

سیدی در ادامه با اطمینان‌بخشی درباره وضعیت ذخایر سوخت استان گفت: خوشبختانه از نظر تأمین و ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در وضعیت مطلوبی قرار داریم و شرایط ذخایر استان حتی در مقایسه با سال‌های گذشته بهتر است. فرآورده‌هایی نظیر نفت سفید، گاز مایع، بنزین، نفت کوره و نفت‌گاز به میزان مورد نیاز ذخیره‌سازی شده‌اند و در این زمینه با کمبود یا مشکل خاصی مواجه نیستیم.

او افزود: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل دارای سه انبار نفت در شهر‌های اردبیل، خلخال و پارس‌آباد است که ظرفیت‌های ذخیره‌سازی آنها برای مدیریت شرایط احتمالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین ذخایر سوخت نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان تکمیل شده و سوخت جایگزین مصرف‌کنندگان واجد شرایط نیز بر اساس درخواست و ضوابط تعیین‌شده در اختیار آنها قرار گرفته است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل با تأکید بر نقش صرفه‌جویی در مدیریت ناترازی انرژی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین راهکار‌های عبور از شرایط ناترازی انرژی، مدیریت و بهینه‌سازی مصرف است؛ ما نیز در مجموعه خود، هم‌زمان با آماده‌سازی زیرساخت‌های سوخت‌رسانی زمستانی، اقدامات گسترده‌ای را برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها و تأسیسات اجرایی کرده‌ایم.

او تصریح کرد: بر اساس آمار اعلام شده از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان، میزان مصرف برق مجموعه ما حدود ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. همچنین با همکاری شرکت گاز استان، اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف گاز انجام شده است. به‌عنوان نمونه، تمامی سیستم‌های گرمایشی مجموعه پس از پایان ساعت اداری، یعنی ساعت ۱۳، خاموش می‌شوند.

سیدی تأکید کرد: اعتقاد داریم پیش از دعوت مردم به صرفه‌جویی، باید خودمان در مجموعه‌های اداری و عملیاتی پیشگام باشیم و الگوی صحیح مصرف انرژی را رعایت کنیم.

او همچنین از اجرای پروژه نیروگاه خورشیدی در مجموعه انبار نفت خبر داد و گفت: با نصب پنل‌های خورشیدی در این مجموعه، بخشی از برق مورد نیاز از طریق انرژی تجدیدپذیر تأمین می‌شود. این اقدام علاوه بر کاهش وابستگی به شبکه برق، در راستای کمک به مدیریت بار شبکه و جلوگیری از وارد شدن فشار بیشتر به شبکه سراسری انجام شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل ادامه داد: جایگاه‌های عرضه سوخت نیز برای فعالیت در شرایط زمستانی آماده شده‌اند. بررسی مقاومت سازه‌ها، مدیریت هدایت آب‌های سطحی، پیشگیری از یخ‌زدگی تجهیزات و تأسیسات و انجام اقدامات ایمنی از جمله مواردی است که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است. همچنین جایگاه‌های عرضه سوخت به دیزل‌ژنراتور‌های اضطراری مجهز هستند تا در صورت قطع برق نیز بتوانند خدمات‌رسانی خود را ادامه دهند.

سیدی در ادامه خاطرنشان کرد: مجموعه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حوزه ذخیره‌سازی، تأمین، حمل‌ونقل و توزیع فرآورده‌های نفتی، آمادگی لازم را برای مواجهه با شرایط مختلف و حتی سناریو‌های اضطراری دارد. هدف اصلی ما این است که در هر شرایطی، سوخت مورد نیاز مردم، صنایع، مراکز خدماتی و بخش‌های حیاتی استان به‌موقع تأمین شود و هیچ‌گونه وقفه‌ای در روند سوخت‌رسانی و خدمت‌رسانی به مردم شریف استان اردبیل ایجاد نشود.