باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ساعاتی پیش دو فروند کشتی متخلف با اصابت به مین دریایی دچار انفجار و آتش سوزی بسیار شدید شدند.

این اطلاعیه افزود: یکی از این کشتی ها از نوع سوپر نفتکش با بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام و دیگری نیز کشتی حامل گاز مایع بود.

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه عنوان کرد: این کشتی ها با تعداد زیادی جنگنده و هواگرد آمریکایی حمایت هوایی می شدند، غافل از مین های دریایی که در آبهای تنگه هرمز با یک انفجار بسیار شدید آتش گرفته و متوقف شدند.

این اطلاعیه تصریح کرد: سوپر نفتکش متخلف در محدوده غرب تنگه هرمز و کشتی حامل گاز مایع در مسیر جنوبی غیر مجاز تنگه هرمز دچار اصابت و حادثه شدند.

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اظهار کرد: این نیرو اعلام می‌کند، زبانه‌های آتش‌های این روزهای تنگه هرمز نتیجه اعتماد شرکت‌های کشتیرانی به دروغ‌های مقامات آمریکایی است. شناورهای متخلف در مسیر جنوبی و غیرمجاز تنگه هرمز با دیوار آهنین و آتشین مین‌ها روبرو هستند. خوددانید.