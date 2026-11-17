باشگاه خبرنگاران جوان -براساس اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست استان، امروز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه، کیفیت هوا در شهر‌های قم، قنوات و کهک در شرایط ناسالم و در شهر جعفریه در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

با توجه به پایداری هوا و پیش‌بینی هواشناسی، احتمال تداوم یا افزایش غلظت آلاینده‌ها در روز آینده وجود دارد.

به شهروندان توصیه می‌شود:افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی، کودکان، سالمندان، مبتلایان به آسم و زنان باردار، فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

سایر افراد نیز از فعالیت‌های طولانی و سنگین در فضای باز خودداری کنند.