باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - الکساندر اشتوب، رئیس‌جمهور فنلاند، معتقد است سران اروپا باید مستقیما با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، گفت‌و‌گو کنند؛ چراکه مدیریت مذاکرات با مسکو برای مدت طولانی به دولت آمریکا واگذار شده است؛ دولتی که ممکن است به تقسیم قاره اروپا به حوزه‌های نفوذ تمایل داشته باشد.

اشتوب در گفت‌و‌گو با روزنامه «فایننشال تایمز» با اشاره به تماس تلفنی خود با پوتین در ماه گذشته، گفت مذاکره‌کنندگان آمریکایی به دلیل احیای گفت‌و‌گو‌های متوقف‌شده میان مسکو و کی‌یف و حمایت از مشارکت طرف اروپایی در مذاکرات آینده، شایسته قدردانی هستند.

او در این مصاحبه اظهار داشت: «ما برای مدت بسیار طولانی، مسئولیت تعامل با روسیه را به دیگران واگذار کرده‌ایم و معتقدم این اقدامی غیرمسئولانه بوده است.»

رئیس‌جمهور فنلاند افزود: «اکنون که چارچوبی برای کار در اختیار داریم، معتقدم رهبران اروپایی باید مستقیما با پوتین ارتباط برقرار کنند، پیام واحدی به او برسانند و بر مواضع و محور‌های گفت‌وگویی مشترک تکیه کنند.»

اشتوب همچنین گفت اروپا در برابر یک دوراهی قرار دارد: یا سناریوی «توافق یالتا» در سال ۱۹۴۵ را تکرار کند که کشور‌های اروپای مرکزی و شرقی را تحت نفوذ اتحاد جماهیر شوروی قرار داد، یا از الگوی «توافق‌های هلسینکی» در سال ۱۹۷۵ پیروی کند که به کاهش تنش میان شرق و غرب و تقویت حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و حقوق بشر کمک کرد.

رئیس‌جمهور فنلاند در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا از رویکرد توافق یالتا پیروی می‌کند، گفت امیدوار است چنین نباشد.

او اظهار داشت: «نمی‌دانیم آمریکا اکنون به کدام سمت گرایش پیدا خواهد کرد؛ شاید بیشتر به اردوگاه یالتا نزدیک شود، اما ممکن است در آینده به اردوگاه هلسینکی تمایل پیدا کند. با این حال، این موضوع مانع تعامل ما با روسیه نمی‌شود و معتقدم باید به این مسیر ادامه دهیم.»

اشتوب افزود: «باید درک کنیم که روسیه در این جنگ پیروز نشده است و صادقانه بگویم، پیروز هم نخواهد شد.»

او همچنین با اشاره به اینکه پوتین برای تعامل با اروپا آمادگی دارد، گفت قاره اروپا در سازمان‌دهی خود برای چنین گفت‌و‌گو‌هایی کند عمل کرده است.

رهبران اتحادیه اروپا هفته گذشته توافق کردند که در مذاکرات روسیه و اوکراین، مقام‌هایی از فرانسه، آلمان، ایتالیا، لهستان و انگلیس، در کنار فرستادگان نهاد‌های اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، نمایندگی اروپا را بر عهده داشته باشند.

منبع: المیادین