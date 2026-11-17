باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - علی‌ اصغری از آغاز اجرای طرح ساماندهی وانت‌های میوه‌فروش در سطح شهر خبر داد و اظهار کرد: در راستای کاهش گره‌های ترافیکی، ساماندهی مشاغل سیار و پاسخ به مطالبات به‌حق شهروندان، ساماندهی فعالیت وانت‌بارهای میوه‌فروش در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

وی افزود: برای اجرای این طرح، در هر یک از مناطق چهارگانه شهر سنندج هفت نقطه و در مجموع ۲۸ نقطه برای استقرار وانت‌های میوه‌فروش تعیین شده است تا فعالیت این صنف در مکان‌های مشخص و پیش‌بینی‌شده انجام شود.

از خط‌کشی و آسفالت تا نورپردازی و سرویس بهداشتی

معاون خدمات شهری شهرداری سنندج با اشاره به آماده‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز در نقاط تعیین‌شده تصریح کرد: در این محل‌ها اقداماتی از جمله خط‌کشی، آسفالت، نورپردازی و فراهم‌سازی سرویس‌های بهداشتی انجام شده است تا وانت‌بارها در شرایط مناسب‌تری مستقر شوند و خدمات‌رسانی به شهروندان نیز با نظم بیشتری صورت گیرد.

اصغری با تاکید براینکه دنبال بریدن نان فعالین این صنف نیستیم به اهداف ترافیکی و شهری اجرای این طرح گریزی زد و گفت: استقرار وانت‌های میوه‌فروش در نقاط مشخص، علاوه بر ایجاد نظم در فعالیت این صنف، می‌تواند از توقف‌های پراکنده و ایجاد مزاحمت در معابر جلوگیری کرده و به روان‌سازی تردد خودروها و افزایش رضایتمندی شهروندان کمک کند.

وی از رانندگان وانت‌بارهای میوه‌فروش خواست همکاری لازم را با نیروهای شهرداری برای اجرای این طرح داشته باشند و تأکید کرد: در صورت همکاری نکردن و رعایت نکردن ضوابط تعیین‌شده، اقدامات قانونی از جمله قطع سهمیه سوخت، قطع بیمه و انتقال خودرو به پارکینگ در دستور کار قرار خواهد گرفت.

معاون خدمات شهری شهرداری سنندج همچنین از شهروندان خواست برای خرید محصولات موردنیاز خود به محل‌های مشخص‌شده در سطح شهر مراجعه کنند و با خرید از وانت‌بارهای مستقر در این نقاط، ضمن کمک به نظم شهری، از ادامه فعالیت و تأمین معیشت شاغلان این صنف حمایت کنند.

اصغری در پایان تأکید کرد: اجرای این طرح با هدف ایجاد تعادل میان حقوق شهروندان، ضرورت روان‌سازی ترافیک و حمایت از فعالان صنف میوه‌فروشی دنبال می‌شود و همراهی رانندگان وانت‌بارها و شهروندان می‌تواند در تحقق اهداف آن نقش مؤثری داشته باشد.