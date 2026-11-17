وی پیوند میان دانش، فناوری و سرمایه‌گذاری در صنعت دام، طیور و آبزیان را مهم خواند و اظهار داشت: بخش خصوصی آمادگی دارد با مشارکت دولت، زمینه اجرای طرح‌های نوآورانه را فراهم کند و انتظار دارد دولت نیز دست‌کم ۵۰ درصد ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه را بپذیرد.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با اشاره به این که انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران برای میزبانی اجرای آزمایشی حداقل ۵۰ طرح فناورانه اعلام آمادگی کرده است، افزود: در رویداد اینوفارم یک نیز بیش از ۵۰ طرح معرفی و بیش از ۳۰ سرمایه‌گذار مشارکت کردند و حجم سرمایه‌گذاری اعلام‌شده از هزار میلیارد تومان فراتر رفت که این روند در رویدادهای بعدی ادامه خواهد داشت.

وی ارزش سرمایه ای صنعت دام، طیور و آبزیان از صنایع راهبردی اقتصاد ملی را بیش از ۶۰ میلیارد دلار عنوان و نوآوری را یکی از مهم‌ترین مسیرهای ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری این صنعت دانست.

موافق قدیری ادامه داد: تصریح کرد: نوآوری باید دست‌کم در چهار شاخص ثروت‌آفرینی، امنیت غذایی، بهره‌وری و توسعه صادرات قابل اندازه‌گیری باشد.

وی درهمین حال بر ضرورت تقویت رویکرد صادرات‌محور در صنعت پروتئین کشور تاکید و تصریح کرد: کشورهای خاورمیانه در سال گذشته میلادی بیش از ۱۸ میلیارد دلار شیر، گوشت و تخم‌مرغ وارد کرده‌اند، اما سهم ایران از این بازار محدود بوده است، در حالی که توسعه فناوری و نوآوری می‌تواند زمینه حضور مؤثرتر ایران در بازارهای منطقه را فراهم کند.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با اشاره به ظرفیت کشورهای همسایه برای واردات محصولات دانش‌بنیان و فناورانه در حوزه دام و طیور و آبزیان گفت: ۱۴ کشور همسایه ایران در سال گذشته میلادی حدود ۲۵ میلیارد دلار محصولات فناورانه در این حوزه وارد کرده‌اند، اما سهم ایران از این بازار بسیار ناچیز است در حالی که محصولات فناورانه‌ای مانند پروبیوتیک‌ها، داروها و افزودنی‌های خوراک دام از قابلیت رقابت از نظر قیمت و کیفیت در بازارهای منطقه برخوردارند.

وی ادامه داد: توسعه فناوری در حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین محصولات پروتئینی می‌تواند بیش از یک میلیارد دلار از وابستگی کشور به واردات نهاده‌های دامی بکاهد و هم‌زمان ظرفیت صادرات محصولات پروتئینی را افزایش دهد.

موافق قدیری با انتقاد از محدودیت‌های تجاری و ممنوعیت‌های صادراتی، بر ضرورت اصلاح سیاست‌های تجاری تأکید و اذعان کرد: ممنوعیت‌های صادراتی انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در حوزه نوآوری و فناوری را کاهش می‌دهد و می‌توان به جای ممنوعیت، از ابزارهایی مانند تعرفه و عوارض برای مدیریت تجارت استفاده کرد.

وی همچنین تسهیل فرایند صدور مجوزها را از الزامات توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در این صنعت دانست و پیشنهاد کرد: با هدف‌گذاری مشخص، زمان صدور مجوزها دست‌کم ۳۰ درصد کاهش یابد تا مسیر ورود محصولات فناورانه به بازار هموارتر شود.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، طولانی بودن فرایند ثبت و دریافت مجوز محصولات است، گفت: شرکت‌های ایرانی برای ثبت برخی محصولات در مقایسه با همکاری‌های مشابه در ترکیه، دست‌کم ۳۰ درصد زمان بیشتر و ۲۵ درصد هزینه بالاتری متحمل می‌شوند، بنابراین اصلاح مقررات و تسهیل فرایندهای اجرایی ضروری است.

وی از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی یک پلتفرم آنلاین مسئله‌محور خبر داد و بیان داشت: در این بستر، چالش‌های واقعی واحدهای دامداری، مرغداری، مزارع آبزی‌پروری و کارخانه‌های خوراک دام در اختیار پژوهشگران، فناوران و مخترعان قرار می‌گیرد تا برای حل آنها راهکارهای علمی و فناورانه ارائه کنند. همچنین فرایندهای بازارسنجی، بازاریابی، آموزش و ایجاد بازار برای محصولات نوآورانه دنبال خواهد شد.

قدیری اظهار کرد: با کاهش موانع سیاسی و اقتصادی و تقویت همکاری دولت و بخش خصوصی، اینوفارم به رویدادی فراملی در مقیاس آسیا تبدیل شود و با ایجاد پیوند مؤثر میان صنعت، پژوهش و سرمایه‌گذاری، مسیر توسعه فناوری و نوآوری در زنجیره تولید محصولات پروتئینی کشور شتاب گیرد.