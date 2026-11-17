باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در این پیام اظهار کرد: عالم بزرگ، فقیه نام‌آور، مرجع تقلید عظیم‌الشّأن، حضرت آیت‌الله‌العظمیٰ آقای حاج حسین وحید خراسانی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) پس از عمری مشحون از حسنات، دار فانی را وداع گفتند.

رئیس قوه قضاییه افزود: ایشان از استوانه‌های حوزه علمیه قم و از برجستگان علمی و عملی در آن حوزه مبارک بودند.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: در سوگ فقیهی نشسته‌ایم که عمری را در پناه قرآن و اهل‌بیت (ع) زیست و دفتر فقاهت را به عطر فاطمی متبرک ساخت.

رئیس عدلیه گفت: نام بزرگ آیت‌الله‌العظمی وحیدخراسانی پیوندی ناگسستنی با احیای امر عزاداری و تعطیلیِ یوم‌الشهادت زهرای اطهر (س) دارد؛ حرکتی تاریخی که تا ابد، سند افتخار و خلوص ایشان خواهد ماند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: اینجانب این مصیبت بزرگ را به حضرت بقیه‌الله ارواحنافداه و رهبری معظم انقلاب و به مراجع عظام و علمای اعلام و فضلاء و طلاب حوزه مبارکه و به عموم ملت ایران تسلیت می‌گویم همچنین به خاندان مکرّم و دیگر بازماندگان و منسوبان ایشان، به‌ویژه حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی، عرض تسلیت کرده، تسلّا و صبر آنان را از خداوند متعال مسئلت دارم.

پیام تسلیت دادستان کل کشور در پی ارتحال آیت‌الله وحید خراسانی

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد دادستان کل کشور نیز در پیامی ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی (رضوان‌الله تعالی علیه) را تسلیت گفت و اظهار کرد: ارتحال مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی (رضوان‌الله تعالی علیه) موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

موحدی آزاد افزود: این ضایعه و فقدان جبران‌ناپذیر را به پیشگاه مقدس حضرت بقیة‌الله‌الاعظم (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف)، رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه سراسر جهان اسلام، بیت مکرم، شاگردان و عموم ارادتمندان و مقلدان ایشان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.