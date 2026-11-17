باشگاه خبرنگاران جوان - سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال با نظر هیأت‌رئیسه قرارداد همکاری با سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال مردان ایران را تمدید نکرد و مأمور شد یک مربی تراز اول والیبال جهان که امکان حضور زودتر در ایران و اختصاص زمان بیشتری به تیم ملی را داشته باشد، برای هدایت ملی‌پوشان به خدمت بگیرد.



به گزارش دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، پس از پایان دوره دوساله نخست قرارداد همکاری روبرتو پیاتزا سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال مردان ایران، سلسله جلسات و مذاکراتی با هدف بررسی شرایط ادامه همکاری در دو سال آینده برگزار شد و در نهایت، با نظر هیأت‌رئیسه فدراسیون والیبال، سید میلاد تقوی تصمیم به تمدید نکردن قرارداد این مربی ایتالیایی گرفت تا مأموریت دوساله او در والیبال ایران به پایان برسد.

روبرتو پیاتزا در دی‌ماه ۱۴۰۳ به‌صورت رسمی هدایت تیم ملی والیبال مردان ایران را برعهده گرفت و قرارداد همکاری او با فدراسیون والیبال در قالب توافقی دوساله با امکان تمدید برای دو سال دیگر (۲+۲) تنظیم شد؛ قراردادی که بر اساس آن، ادامه همکاری پس از پایان دو سال نخست، منوط به نظر و تأیید فدراسیون والیبال بود و در صورت موافقت، برای دو سال دیگر تمدید می‌شد.

بر همین اساس، پس از پایان رقابت‌های بازی‌های آسیایی ناگویا که با کسب مدال طلا برای تیم ملی والیبال ایران همراه بود، سید میلاد تقوی و روبرتو پیاتزا در جلسه‌ای به بررسی عملکرد دوساله تیم ملی، برنامه‌های پیش‌رو و مسیر والیبال ایران برای کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس پرداختند و مقرر شد سرمربی ایتالیایی، برنامه‌های پیشنهادی خود برای دو سال آینده را با توجه به اهداف و انتظارات فدراسیون والیبال ایران ارائه کند.

در ادامه این مذاکرات، فدراسیون والیبال مجموعه‌ای از انتظارات و شروط خود را برای تمدید قرارداد مطرح کرد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به حضور زودتر سرمربی تیم ملی در ایران برای آغاز اردو‌های آماده‌سازی، اختصاص زمان بیشتر به برنامه‌های تیم ملی و افزایش حضور مستقیم و مستمر در روند آماده‌سازی بازیکنان اشاره کرد؛ موضوعاتی که با توجه به اهمیت رقابت‌های پیش‌رو و ضرورت حضور سرمربی پیش از بازیکنان لژیونر در اردوی تیم ملی در تهران، از الزامات اصلی فدراسیون برای ادامه همکاری به شمار می‌رفت.

این موضوع در چارچوب توافقات اولیه برای دوره دو ساله دوم قرارداد نیز مورد توجه قرار گرفته بود و حضور به‌موقع و همکاری مؤثرتر سرمربی با تیم ملی، از جمله شروط مهم تمدید قرارداد محسوب می‌شد. با این حال، قرارداد چهار ساله پیاتزا با یک باشگاه لهستانی، عملاً امکان حضور به‌موقع و اختصاص زمان مورد انتظار فدراسیون به تیم ملی را برای رقابت‌های لیگ ملت‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ با محدودیت جدی مواجه می‌کرد.

با وجود برگزاری مذاکرات و بررسی راهکار‌های مختلف برای تداوم این همکاری، طرفین در نهایت درباره جزئیات و چارچوب موردنظر برای دوره جدید به توافق نرسیدند و فدراسیون والیبال با توجه به ضرورت تأمین انتظارات فنی و اجرایی خود از سرمربی تیم ملی، تصمیم گرفت قرارداد پیاتزا را تمدید نکند و برای دو سال سرنوشت‌ساز پیش‌رو، از یک مربی تراز اول والیبال جهان بهره بگیرد که بتواند پیش از حضور بازیکنان لژیونر به ایران بیاید و زمان بیشتری را به برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی اختصاص دهد.

پیاتزا در مدت دو سال حضور خود روی نیمکت تیم ملی والیبال ایران، نتایج متفاوتی را تجربه کرد. تیم ملی در لیگ ملت‌های ۲۰۲۵ با کسب شش پیروزی در جایگاه نهم قرار گرفت و در ادامه همان سال، با ایستادن در رتبه هشتم رقابت‌های قهرمانی مردان جهان، یکی از بهترین نتایج خود را در این مسابقات به ثبت رساند. در سال ۲۰۲۶ نیز ملی‌پوشان ایران در لیگ ملت‌ها به رتبه پانزدهم بسنده کردند، اما با کسب مدال نقره قهرمانی آسیا و مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا، دو عنوان ارزشمند قاره‌ای را به دست آوردند تا کارنامه دو ساله این مربی ایتالیایی با مجموعه‌ای از نتایج درخشان و پرنوسان همراه باشد.

در نهایت، با توجه به محقق نشدن توافق برای ادامه همکاری، پرونده حضور روبرتو پیاتزا روی نیمکت تیم ملی والیبال ایران پس از دو سال بسته شد و با تصمیم هیأت‌رئیسه، سید میلاد تقوی مأموریت یافت با بررسی گزینه‌های مطرح و مذاکره با مربیان تراز اول والیبال جهان، سرمربی جدید تیم ملی را انتخاب کند.

تقوی مامور شد تا مربی‌ای را انتخاب کند که علاوه بر برخورداری از دانش و تجربه فنی در سطح اول والیبال دنیا، امکان حضور زودتر از بازیکنان لژیونر در اردو‌های آماده‌سازی و اختصاص زمان کافی به تیم ملی را داشته باشد تا والیبال ایران با برنامه‌ای منسجم‌تر، مسیر خود را برای حضور موفق در رقابت‌های پیش‌رو و کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس دنبال کند.