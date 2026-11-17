باشگاه خبرنگاران جوان - امین‌حسین رحیمی روز سه‌شنبه در دیدار آرتور پوغوسیان رئیس کمیته بازرسی و تحقیقات جمهوری ارمنستان با اشاره به حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و یک مکان ورزشی در شهرستان لامرد افزود: در این حملات شمار زیادی از کودکان، نوجوانان، زنان و غیرنظامیان شهید شدند؛ اقداماتی که حتی با قواعد و موازین حاکم بر مخاصمات مسلحانه نیز در تعارض است و جنایت جنگی محسوب می‌شود.

وزیر دادگستری با اشاره به واکنش‌ها و موضع‌گیری‌های بین‌المللی در قبال این حملات گفت: همبستگی و اتحاد مردم ایران در کنار دفاع مقتدرانه نیرو‌های مسلح، موجب ناکامی دشمنان در دستیابی به اهدافشان شد و آنان پس از آن، فشار‌های اقتصادی و محاصره دریایی علیه کشور را تشدید کردند؛ فشار‌هایی که حتی ورود دارو و اقلام ضروری را نیز با محدودیت مواجه کرده و رنج و مشکلات بیماران نیازمند دارو و تجهیزات درمانی را افزایش داده است که همه اینها جنایت جنگی است و در مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی می‌بایست مورد تعقیب قرار گرفته و محکوم شود.

ضرورت اجرای موافقت‌نامه‌های حقوقی و قضایی

رحیمی در بخش دیگری از این دیدار با اشاره به موافقت‌نامه‌های منعقدشده میان ایران و ارمنستان در حوزه حقوقی و قضایی، بر ضرورت پیگیری و اجرای کامل این توافقات تأکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد همکاری‌های خود با ارمنستان را در زمینه‌های حقوقی و قضایی، حقوق شهروندی، حقوق بشر و تبادل تجربیات توسعه دهد.

وی، تسهیل فعالیت تجار، بازرگانان و کارآفرینان دو کشور را از زمینه‌های مهم همکاری برشمرد و اظهار داشت: در صورت نیاز، آمادگی داریم با انعقاد تفاهم‌نامه‌های مشترک، زمینه حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی دو کشور و تسهیل فعالیت‌های آنان را فراهم کنیم تا از این طریق، مناسبات تجاری و اقتصادی ایران و ارمنستان نیز بیش از پیش توسعه یابد.

تأکید رئیس کمیته بازرسی و تحقیقات جمهوری ارمنستان بر تقویت همکاری‌های دوجانبه

آرتور پوغوسیان رئیس کمیته بازرسی و تحقیقات جمهوری ارمنستان نیز در این دیدار با اشاره به روابط سازنده ایران و ارمنستان در حوزه‌های حقوقی و قضایی، بر ضرورت تقویت و گسترش این مناسبات تأکید کرد.

وی انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری برای پیگیری مسائل حقوقی دوجانبه و توسعه تعاملات در زمینه حقوق شهروندی و حقوق بشر را مورد تأکید قرار داد.

در این دیدار، دو طرف درباره موضوعات مورد علاقه مشترک از جمله تبادل تجربیات، پیگیری و اجرای موافقت‌نامه‌های حقوقی و قضایی دوجانبه، حمایت حقوقی از تجار و بازرگانان، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و گسترش همکاری‌ها در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی بحث و تبادل نظر کردند.

منبع: وزارت دادگستری