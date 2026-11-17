باشگاه خبرنگاران جوان - علی حسین احدی عالی اظهار کرد: تغییرات ناگهانی دما، بارندگی و افزایش رطوبت می‌تواند شرایط نگهداری زنبورعسل را با دشواری مواجه کند و در صورت بی‌توجهی به توصیه‌های فنی، خساراتی به زنبورستان‌ها وارد شود.

او با تأکید بر ضرورت حفاظت از کندو‌ها در برابر سرما و رطوبت افزود: زنبورداران باید از استقرار صحیح درپوش کندو‌ها و عایق‌بندی مناسب آنها اطمینان حاصل کنند و مانع نفوذ آب باران، رطوبت و جریان هوای سرد به داخل کندو شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به احتمال آب‌گرفتگی برخی مناطق تصریح کرد: انتخاب محل مناسب برای استقرار کندو‌ها اهمیت زیادی دارد و ضروری است زنبورداران کندو‌های خود را در نقاط مرتفع، خشک و دور از مسیر عبور آب‌های سطحی قرار دهند تا از آسیب‌های احتمالی ناشی از بارندگی و روان‌آب‌ها جلوگیری شود.

احدی عالی، تنظیم دریچه پرواز را از دیگر اقدامات ضروری در شرایط جوی نامساعد دانست و بیان کرد: دریچه پرواز کندو‌ها باید متناسب با شرایط آب‌وهوایی و وضعیت جمعیت کلنی تنظیم شود تا از ورود مستقیم باد و باران جلوگیری شده و شرایط مناسبی برای حفظ دمای داخل کندو فراهم شود.

او همچنین بر ضرورت توجه به وضعیت تغذیه کلنی‌ها تأکید کرد و گفت: زنبورداران باید ذخایر غذایی کندو‌ها را بررسی کنند و در صورت نیاز، با رعایت اصول فنی و تغذیه صحیح زنبورعسل، نیاز غذایی کلنی‌ها را تأمین کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با توصیه به خودداری از بازدید‌های غیرضروری در روز‌های سرد و بارانی افزود: پایش وضعیت زنبورستان‌ها باید با رعایت ملاحظات فنی انجام شود و زنبورداران از جابه‌جایی غیرضروری کندو‌ها در شرایط نامساعد جوی پرهیز کنند.

احدی عالی در ادامه نسبت به استقرار کندو‌ها در مناطق مستعد سیلاب، روان‌آب و وزش باد شدید هشدار داد و افزود: انتخاب محل ایمن برای نگهداری کندو‌ها و انجام اقدامات حفاظتی پیش از وقوع بارش‌ها می‌تواند نقش مهمی در کاهش خسارات احتمالی داشته باشد.

او در ادامه از زنبورداران استان خواست اطلاعیه‌های هواشناسی را به‌صورت مستمر دنبال کنند و با توجه به تغییرات احتمالی شرایط جوی، توصیه‌های فنی و اقدامات پیشگیرانه را جدی بگیرند تا از آسیب به زنبورستان‌ها و کاهش جمعیت کلنی‌های زنبورعسل جلوگیری شود.