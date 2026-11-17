باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، تاکید کرد حمله به پلی که شبه‌جزیره کریمه را به روسیه متصل می‌کند، پاسخی «بی‌سابقه» به حملات روسیه بوده است.

سرگئی آکسیونوف، رئیس منصوب مسکو در کریمه، پس از حمله‌ای که اعلان کرد اوکراین برای دومین روز متوالی انجام داده است، از توقف تردد در این پل خبر داد.

رسانه‌های رسمی روسیه نیز گزارش دادند که یک کمیته دولتی برای بررسی پیامد‌های این حمله، نشست اضطراری برگزار خواهد کرد.

پل کریمه یا به طول حدود ۱۹ کیلومتر، شبه‌جزیره کریمه را از طریق تنگه کرچ به خاک اصلی روسیه متصل می‌کند. این پل پس از الحاق کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ ساخته شد و بخش جاده‌ای آن در سال ۲۰۱۸ با حضور ولادیمیر پوتین افتتاح شد. این سازه علاوه بر اهمیت نمادین برای مسکو، مسیر مهم انتقال سوخت، تجهیزات و نیرو‌های نظامی روسیه به کریمه و جبهه‌های جنوب اوکراین محسوب می‌شود.

این پل از آغاز جنگ اوکراین بار‌ها هدف حملات قرار گرفته است. در اکتبر ۲۰۲۲، انفجار یک کامیون موجب تخریب بخشی از مسیر جاده‌ای و آسیب به بخش ریلی پل شد؛ حمله‌ای که سرویس امنیتی اوکراین در ژوئیه ۲۰۲۳ مسئولیت آن را بر عهده گرفت. در ژوئیه همان سال نیز حمله دیگری به پل انجام شد که به کشته شدن دو نفر و زخمی شدن یک کودک انجامید.

در ژوئن ۲۰۲۵ نیز اوکراین اعلام کرد با استفاده از مواد منفجره زیرآبی به پایه‌های پل حمله کرده است. کی‌یف این حملات را بخشی از تلاش برای مختل کردن مسیر‌های پشتیبانی نظامی روسیه در کریمه عنوان کرده است. به دلیل اهمیت راهبردی این پل، هرگونه اختلال در تردد آن می‌تواند بر انتقال تجهیزات و تدارکات روسیه به شبه‌جزیره و مناطق جنوبی اوکراین تأثیر بگذارد.

منبع: النشره