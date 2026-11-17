باشگاه خبرنگاران جوان - عیسی بزرگ‌زاده روز سه شنبه با رد قاطع گزارش اخیر روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز گفت: آنچه منتشر شده به جای آنکه گزارشی مستند باشد، سرتاسر فرضیه‌پردازی است و به اذعان خود گزارش در حد گمانه‌زنی باقی می‌ماند. شایسته نیست رسانه‌ای که خود را دارای اعتبار بین‌المللی می‌داند، یک ادعای اثبات‌نشده را در قامت گزارش خبری بنشاند و زمینه تکثیر ادعاهای نادرست را فراهم کند.

وی با اشاره به منطق استقرار صنایع و سدها افزود: سدها به اقتضای ماهیت فنی و اقلیمی کشور اغلب در نواحی کوهستانی و کوهپایه‌ای ساخته می‌شوند تا آب شرب، کشاورزی، کنترل سیلاب و تولید برقابی تامین شود، ضمن اینکه صنایع ایران نیز بیشتر در پیرامون شهرها مستقرند؛ این ۲، هر یک کارکرد و منطق استقرار مختص به خود را دارند و کوشش برای برقراری چنین رابطه علی نامعتبر است.

بزرگ‌زاده تاکید کرد: ادعای مصرف بالای آب توسط تاسیسات نظامی نیز از نظر کّمی نادرست است، چرا که کل مصرف آب بخش صنعت کشور برای همه انواع صنایع حدود سه میلیارد مترمکعب است که کمتر از چهار درصد کل مصرف آب کشور به شمار می آید.

سخنگوی صنعت آب اعلام کرد: طرح چنین روایت‌هایی که زیرساخت‌های غیرنظامی حیاتی را با اهداف نظامی گره می‌زند، می‌تواند زمینه توجیه‌پذیری حمله به تاسیسات آبی را فراهم کند؛ حمله به تاسیسات غیرنظامی آب به‌ویژه سدها، بر اساس اسناد حقوق بین‌المللی از جمله پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو و نیز اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد که این رویه مسئولانه نیست و باید به‌شدت محکوم شود.

وی خاطرنشان ساخت: انتظار می‌رود نیویورک‌تایمز پیش از انتشار چنین روایت‌هایی، اصل صحت‌سنجی و تفکیک فرضیه از واقعیت را رعایت کند.

گفتنی است در ۱۶ نوامبر روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز طی مقاله‌ای مغرضانه و نامعتبر مدعی ارتباط زیرساخت‌های آبی ایران با اهداف نظامی پرداخت.

منبع: شرکت مدیریت منابع آب