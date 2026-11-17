باشگاه خبرنگاران جوان - حمید بورد روز سه‌شنبه در دیدار با داویت خوداتیان، وزیر مدیریت منطقه‌ای و زیرساخت‌ ارمنستان، با یادآوری همکاری‌های مثبت ۲ کشور بیان کرد: وزارت نفت ایران هیچ‌گونه سقفی برای توسعه ارتباطات با این کشور قائل نیست.

وی با تاکید بر آمادگی کامل ایران برای تقویت همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف انرژی افزود: مذاکرات مطلوبی درباره حضور بخش خصوصی ایران برای ساخت پالایشگاه در ارمنستان انجام شده است که آماده دریافت پیشنهادها و نظرهای این کشور در این زمینه هستیم.

سرپرست وزارت نفت با پیشنهاد مسیرهای جدید تجارت گازی با ارمنستان گفت: وزارت نفت ایران آماده است همکاری‌ها در این زمینه را از مسیرهای مختلف و جدید بررسی فنی کند و توسعه دهد.

بورد با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت ادامه داد: این مجموعه امکانات کاملی برای همکاری‌های مختلف با کشور ارمنستان دارد.

وی با اعلام آمادگی ایران برای صادرات ال‌پی‌جی به ارمنستان بدون هیچ محدودیتی اظهار کرد: ایجاد زیرساخت‌های لازم در این زمینه نیز از دیگر توانمندی‌های ایران است که می‌تواند در اختیار ارمنستان قرار دهد.

سرپرست وزارت نفت با تاکید بر اینکه پیشنهادهای ۲ طرف در کارگروه مشترک بررسی فنی و پیگیری شود، خاطرنشان کرد: به تجارب ایران در صنعت نفت اعتماد داشته باشید، زیرا این تجارب در سخت‌ترین شرایط تحریم کسب شده است و می‌توانیم در بالاترین سطح با ارمنستان همکاری کنیم.

علاقه‌مندی ارمنستان برای توسعه همکاری‌های انرژی با ایران

داویت خوداتیان، وزیر مدیریت منطقه‌ای و زیرساخت‌ ارمنستان نیز در این نشست با اعلام اینکه ۲ کشور سال‌های متمادی است که همکاری موفقی در زمینه تهاتر گاز و برق دارند، گفت: ارمنستان به توسعه تجارت گاز و فرآورده‌های نفتی با ایران علاقه‌مند است.

وی با یادآوری همکاری‌های مثبت و مناسب ۲ کشور در حوزه انرژی تاکید کرد: ارمنستان آمادگی دارد با بخش خصوصی ایران نیز در زمینه‌های مختلف انرژی همکاری داشته باشد.

منبع: وزارت نفت