باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - کدخدازاده، معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در در جمع خبرنگاران، با اشاره به آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: در حال حاضر پروژه‌های شرکت فعال هستند، اما با توجه به محدودیت اعتبارات، بخشی از طرح‌ها با فشار مالی مواجه شده‌اند و مطالبات پیمانکاران نیز بر روند اجرای پروژه‌ها تأثیر گذاشته است.

وی افزود: در همین راستا، پیگیری‌هایی از طریق سازمان برنامه و بودجه، هیئت دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین با مشارکت مدیرعامل شرکت در حال انجام است تا بتوان اعتبارات بیشتری برای پروژه‌ها جذب کرد و ضمن افزایش فعالیت طرح‌ها، فشار مالی واردشده به پیمانکاران، به‌ویژه در زمینه پرداخت حقوق و دستمزد کارگران، کاهش یابد.

کدخدازاده درباره وضعیت تأمین قیر مورد نیاز پروژه‌ها نیز گفت: سهمیه قیر تابع قوانین و مقررات مصوب است و برای ایجاد تغییر در سازوکار فعلی، به اصلاح قانون یا تصویب مقررات جدید نیاز داریم که این موضوع نیز در حال پیگیری است.

معاون شرکت ساخت ادامه داد: علاوه بر این، پیشنهادهایی برای تأمین قیر و در اختیار قرار دادن آن به پیمانکاران مطرح شده که هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. از جمله این پیشنهادها می‌توان به تأمین قیر در قبال مطالبات پیمانکاران یا استفاده از روش‌های استقراضی و قرضی اشاره کرد تا امکان ادامه فعالیت پروژه‌ها فراهم شود و بخشی از ظرفیت اعتباری سال آینده نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه این پیشنهادها در حال بررسی و پیگیری است، تصریح کرد: تاکنون پاسخ نهایی درباره اجرای این راهکارها دریافت نشده و باید منتظر تصمیم‌گیری دستگاه‌های مربوطه بود.

کدخدازاده در ادامه با اشاره به میزان بدهی شرکت ساخت به پیمانکاران اظهار کرد: مطالبات قطعی و ثبت‌شده پیمانکاران در حال حاضر بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان است؛ البته بخشی از کارهای انجام‌شده توسط پیمانکاران هنوز به صورت‌وضعیت و اسناد ثبت‌شده تبدیل نشده است و با احتساب این موارد، رقم واقعی مطالبات بیش از این میزان خواهد بود.

وی درباره نحوه پرداخت مطالبات پیمانکاران نیز گفت: اعتبارات مورد نیاز از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده می‌شود و پس از تأمین منابع از طریق خزانه، پرداخت‌ها به پیمانکاران انجام می‌گیرد. این پرداخت‌ها در سال‌های گذشته علاوه بر وجه نقد، از طریق اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی نیز صورت گرفته است.

معاون شرکت ساخت با اشاره به شرایط اقتصادی و محدودیت منابع در بخش عمرانی خاطرنشان کرد: استفاده از ابزارهای مالی و اوراق می‌تواند به پیشبرد پروژه‌ها و تسویه بخشی از مطالبات پیمانکاران کمک کند؛ به‌ویژه آنکه بسیاری از پیمانکاران با توجه به نیاز پروژه‌ها و شرایط اقتصادی، از دریافت این ابزارهای مالی استقبال می‌کنند.