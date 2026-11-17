باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از سؤال‌های مهم ما ایرانی‌ها همیشه این بوده که چرا قدیمی‌ها آن‌همه مو داشتند و ما نداریم؟ حتی در تصاویر قدیمی، اردو‌های دانش‌آموزی، عکس‌های به‌جامانده از ادارات، بیمارستان‌ها و مدارس هم کمتر مردی را با سر طاس یا زنی را با مو‌های کم‌پشت می‌بینیم.

امروز، اما از هر ۵مرد جوانی که در طول روز می‌بینیم، دست‌کم ۴نفر مو‌های کم‌پشتی دارند یا درجاتی از طاسی را تجربه می‌کنند. خیلی از زنان هم از کم‌پشتی مو‌ها شکایت دارند و به‌دنبال درمانند.اما آیا مقایسه موی ایرانی‌های امروز با نسل قدیم مبنای علمی دارد؟

چه اتفاقی برای مو‌های ما افتاده است؟

این سؤال مطرح است که چه اتفاقی برای ما رخ داده که خیلی از ما (مرد و زن هم ندارد) دنبال درمان کم‌مویی هستیم؟

امیرهوشنگ احسانی، متخصص پوست، مو و زیبایی، دبیر بورد تخصصی پوست کشور و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌گوید: «این مقایسه میان کم‌پشتی مو‌های نسل امروز و پرپشتی مو‌های نسل‌های گذشته نادرست و بی‌اساس نیست.»

به‌گفته احسانی: «ریزش مو دیگر یک مسئله محدود به سن بالا نیست و شروع آن در سنین خیلی پایین هم گزارش می‌شود. موارد زیادی داریم که این نوع ریزش مو از ۱۳، ۱۴ یا ۱۵سالگی آغاز می‌شود؛ اتفاقی که در گذشته کمتر با آن مواجه بودیم.»

این متخصص پوست و مو در پاسخ به این سؤال که پس مقایسه‌ای که ایرانی‌ها درباره حجم مو‌های خود با نسل قدیم می‌کنند، مبنای علمی دارد، می‌گوید: «بله، این مقایسه تا حد زیادی درست است. عوامل محیطی در این مسئله نقش پررنگی دارند. استرس‌های محیطی، تغییر الگوی تغذیه و استفاده از رژیم‌های غذایی نامناسب و سرشار از فست‌فودها، آلودگی هوا و حتی مواجهه با امواج رادیویی و استفاده از تلفن همراه و همچنین استرس ناشی از مواجهه مداوم با مدیا (رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی) ازجمله عواملی هستند که می‌توانند بر وضعیت سلامت مو تأثیر بگذارند.»

به‌گفته این استاد دانشگاه: «این عوامل باعث شده‌اند شروع ریزش موی ارثی نه‌تنها در ایران، بلکه در دنیا افزایش پیدا کند و به‌طور کلی نسبت به قبل، با افزایش بروز و شیوع ریزش مو مواجه باشیم.»

سبک زندگی امروز چه سهمی در کم‌پشتی مو‌ها دارد؟

علاوه بر ژنتیک، رژیم‌های سخت لاغری، کاهش وزن سریع، دریافت ناکافی پروتئین و کمبود آهن از عواملی هستند که می‌توانند چرخه طبیعی رشد مو را مختل کنند. در سال‌هایی که رژیم‌های غذایی محدودکننده و کاهش وزن‌های سریع رواج بیشتری پیدا کرده‌اند، نمی‌توان تأثیر آنها را بر سلامت مو نادیده گرفت.

استرس‌های شدید، بیماری، جراحی و اختلالات تیروئید نیز ممکن است باعث شوند تعداد زیادی از مو‌ها زودتر از موعد وارد مرحله استراحت شوند و چند ماه بعد بریزند. احسانی در پاسخ به این سؤال که چطور با ریزش مو مقابله کنیم، مهم‌ترین توصیه را داشتن سبک زندگی متعادل عنوان می‌کند. او می‌گوید: «دیر خوابیدن، بد خوابیدن، استفاده بیش‌ازحد از تلفن همراه و درگیر بودن مدام با فضای مجازی و البته تغذیه نامناسب می‌توانند بر وضعیت مو‌ها تأثیر منفی بگذارند. در همه این موارد باید تعادل را رعایت کنیم.»

عوامل مؤثر بر سلامت مو ژنتیک

استرس‌های محیطی

تغییر الگوی تغذیه

استفاده از رژیم‌های غذایی

فست‌فود‌ها

آلودگی هوا

استرس ناشی از مواجهه مداوم با مدیا

مواجهه با امواج رادیویی و استفاده از تلفن همراه

رنگ و دکلره مکرر، استفاده زیاد از سشوار و اتوی مو و بستن محکم مو‌ها می‌تواند به ساقه مو آسیب بزند و باعث شکنندگی و کم شدن حجم ظاهری آن شود و در طولانی‌مدت خط رویش مو را عقب ببرد.

منبع: روزنامه همشهری